По-сериозни промени в данъчно-осигурителната система догодина: Бюджет 2027 ще е по-амбициозен

По-сериозни дебати за данъчно-осигурителната система в България ще се водят за Бюджет 2027. Това обяви председателят на парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия и депутат от „Прогресивна България“ Стефан Белчев. Според него данъчната система на страната си остава една от най-конкурентните, привлекателни и предвидими в Европа.

"Основните наистина сериозни дебати по това накъде ще върви икономическата политика, съгласете се, че не може да стане юли-август месец на настоящата година. Изключително силно вярвам и се надявам това с общи усилия да може да го видим всички в Бюджет 2027", коментира Белчев.

"2026 година бюджетът е един заварен бюджет, продължение на това да си довършим годината. От, надявам се, близките месец, месец и половина, ние действително ще започнем едни сериозни дебати за сериозни промени, които, пак повтарям, се надявам искрено да бъдат видими вече в началото на 2027 година", допълни той.

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Относно заделените 1,7 милиарда евро и опасенията на опозицията за прозрачността в харченето им, Белчев заяви, че управляващите са дали ясна заявка, че „точно това харчене на тъмно вече ще бъде приключено“.

"Освен това този милиард и половина, за който вие казвате, с изключение на някакви наистина буфери, каквито трябва да има всеки един бюджет, за всяко едно евро има разчетено перо. Така че не съм съгласен с това, че ще се харчат на тъмно пари преди декември месец, обобщи председателят на икономическата комисия", допълни той пред БТА.

По отношение на мярката „Кошница с грижа“ Белчев посочи, че тя има положителен и видим ефект. „Всички пазаруваме и в големи, и в малки вериги и действително се вижда - цените ако не са снижени осезателно, то не се издигат със същия темп, с който беше пролетта“, допълни той.

Източник: БГНЕС

Бюджет 2027 ще бъде по-амбициозен

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Бюджет 2027 ще бъде по-амбициозен, сегашният е на завареното положение. Това пък заяви от своя страна вицепремиерът за европейските средства Атанас Пеканов, като уточни, че приетият бюджет за 2026 г. не нарушава Закона за публичните финанси.

Той увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната работна заплата.

Пеканов посочи, че не се режат социални плащания. Всъщност пенсиите бяха увеличени, както трябваше, а други социални плащания бяха частично индексирани, но спираме постоянната индексация на минималната работна заплата, която в крайна сметка води отчасти до тези неустойчиви тенденции, посочи той. По думите му през есента ще бъде представен по-амбициозен бюджет.

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Голямата цел на правителството е повече производство с висока добавена стойност, подчерта той.

"Трябва да загърбим модела на евтина дестинация. Това е единственият начин да отговорим на демографските проблеми. Да върнем част от хората, които заминаха в годините, които търсеха високи заплати. Виждам компании в България, които работят на най-високо световно ниво и то в сектори на бъдещето", обяви Пеканов.

Според него секторът на хазарта трябва да бъде минимизиран. "Всички тези реклами, които наблюдаваме, трябва да спрат. Говорим с министри какво да се случи, за да се намали ролята на хазарта в България. Това е един от най-големите бичове в обществото ни. Това е важно за нас", заяви той.

За ПВУ

Вицепремиерът по европейските средства коментира, че по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и някои европейски програми има огромно изоставане. Той посочи, че работят за прекратяване на неправомерните практики там, където са били установени.

Пеканов съобщи, че тази седмица е била прекратена една, по думите му, манипулирана корупционна схема в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Той обясни, че става въпрос за процедура на стойност 127 млн. евро, които трябва да бъдат предоставени на малки и средни предприятия във въглищните региони. По думите му 1600 фирми са кандидатствали, след което е имало нагласяне на критериите по времето на кабинета „Желязков“, така че някои фирми да спечелят тези грантове. Пеканов коментира, че много от кандидатствалите фирми са били добросъвестни, така че не могат да бъдат лишени от този ресурс.

Ще започне нова процедура. Това обсъдихме тази седмица с представителите на бизнеса. Тези средства за технологична модернизация във въглищните региони ще бъдат осигурени, макар и в по-малък размер, но по нови правила и критерии, а не по такива, които са били нагласени, заяви вицепремиерът.

Освен това Атанас Пеканов коментира, че тази седмица Върховният касационен съд (ВКС) е решил да не избира член на Антикорупционната комисия, което поставя страната пред сериозен въпрос в отношенията с Брюксел. По думите му Европейската комисия очаква до края на август да има функционираща антикорупционна комисия с петима избрани членове и избран председател. ВКС реши тази седмица, че кандидатът вероятно не е подходящ, но законът казва, че съдът трябваше да избере член на Комисията за противодействие на корупцията, а не го направи. Това в момента рискува да блокира около 400 млн. евро по тази реформа от оставащите 1,7 млрд. евро, каза вицепремиерът.

Той добави, че през следващите пет дни ще води разговори с Европейската комисия в търсене на „вариант, вратичка или вратичка или някакъв вид по условие парите да бъдат дадени“.