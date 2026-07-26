"Те винаги са били при нас": Лисици се разхождат из София (ВИДЕО)

Лисици все по-често се разхождат из улиците на София, сигнализират граждани в социалните мрежи. В събота вечерта лисица беше забелязана в двора на Националната спортна академия „Васил Левски“ (НСА). Животното беше заснето и в столичния квартал ж.к. „Лагера“. На кадри се вижда, че то не изпитва страх от хора, а любопитно обикаля около тях.

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Граждани публикуваха и лисица, забелязана на ул. „Слатинска“. В устата си тя държи малко коте. Според експерти лисиците винаги са били в градовете и това не е изненадващо или опасно.

„Те винаги са били при нас, но в последните години им обръщат повече внимание. Настроенията варират в крайности – „от убийте я“ до „много е сладка, дайте да я нахраним“. Това е мечешка услуга, ние не го толерираме, защото по този начин свикват с хората“, обясни Марина Георгиева от „Дивите животни“.

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По думите ѝ лисиците не са кучета и не трябва да се правят опити за опитомяване. Любомила Кривошиева от „Дивите животни“ е категорична, че дивото животно не е опасно и не разнася зарази. Тя даде пример с Лондон, където по-често се срещат лисици, отколкото кучета или котки.

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