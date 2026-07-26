Седмична прогноза за времето за 27 юли - 2 август 2026 г.

В понеделник, 27 юли 2026 г. над страната ще премине атмосферно смущение. Ще преобладава слънчево време, с купеста облачност, след обяд в планините и купесто-дъждовна. На места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е по-често умерен, отначало югозападен, до края на деня ще се ориентира от северозапад; ще се запази и във вторник, но ще се завърти от север-северозапад, по-късно в Източна България ще от север-североизток, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Времето до края на юли 2026 г.

Вероятност за валежи?

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Ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, вероятността за валежи е малка. През следващите дни ще бъде слънчево, около и след обяд над източните и планинските райони с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30° и 35°, по-ниски в Североизточна България.

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