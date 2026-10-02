Оставиха архимандрит Дионисий без сан, вече няма да бъде свещенослужител

На заседанието си на 2 октомври 2026 г. Светият Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия в пълен състав, конституиран като Църковен съд, разгледа материалите по делото срещу архимандрит Дионисий (Мишев). След обсъждане Светият Синод утвърди решението на Софийския епархийски църковен съд от 1 септември 2026 г., с което му е наложено наказанието „Низвержение от сан, без отлъчване от Църквата“.

„За“ горното решение гласуваха Българският патриарх Даниил, Великотърновският митрополит Григорий, Плевенският митрополит Игнатий, Ловчанският митрополит Гавриил, Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Врачанският митрополит Григорий, Видинският митрополит Пахомий.

Още: Отец Дионисий зове: В Ден 200 от протестите да излезем и да се изявим като народ

„Против“ и с особено мнение относно процедурата по съдопроизводство гласуваха следните: Русенският митрополит Наум, Старозагорският митрополит Киприан, Доростолският митрополит Яков и Сливенският митрополит Арсений. От заседанието отсъстваха митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф и Пловдивският митрополит Николай.

В мотивите на решението са посочени установените по делото многократни публични обиди и клеветнически твърдения срещу духовни лица, както и непристойната за сана дейност. Съдът приема, че съвкупната тежест на извършените канонически и уставни провинения, техният умишлен характер и причинената съблазън обосновават наложеното наказание и не дават основание за замяната му с по-леко.

Още: В първия ден на 45-тия парламент: Отец Дионисий пак тръгна да сваля ГЕРБ (ВИДЕО)

Решението е окончателно, а наказанието влиза в сила от датата на утвърждаването му – 2 октомври 2026 г. С това Дионисий (Мишев) престава да бъде клирик (свещенослужител), като остава монах и не е отлъчен от Църквата. От тази дата монах Дионисий (Мишев) няма право да облича свещенически одежди, да отслужва света Литургия, да извършва и да участва като свещеник в никакви богослужебни последования на Църквата, да дава свещеническо благословение и да носи отличителните знаци на архимандритското достойнство – нагръден архимандритски кръст.

Решението ще бъде публикувано в „Църковен вестник“ и официалния сайт на Св. Синод, като за него ще бъдат уведомени Поместните православни църкви. Св. Синод се ръководи и от вековната традиция на изконната цел на църковните наказания, която е вразумлението, покаянието и изправлението на провинилия се, за когото цялата Църква се моли.

Още: Светият Синод припомни: От 2017 г. на архимандрит Дионисий е забранено свещенослужението