Убийството на Илиян Филипов:

Оставиха архимандрит Дионисий без сан, вече няма да бъде свещенослужител

02 октомври 2026, 23:35 часа 782 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Оставиха архимандрит Дионисий без сан, вече няма да бъде свещенослужител

На заседанието си на 2 октомври 2026 г. Светият Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия в пълен състав, конституиран като Църковен съд, разгледа материалите по делото срещу архимандрит Дионисий (Мишев). След обсъждане Светият Синод утвърди решението на Софийския епархийски църковен съд от 1 септември 2026 г., с което му е наложено наказанието „Низвержение от сан, без отлъчване от Църквата“.

„За“ горното решение гласуваха Българският патриарх Даниил, Великотърновският митрополит Григорий, Плевенският митрополит Игнатий, Ловчанският митрополит Гавриил, Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Врачанският митрополит Григорий, Видинският митрополит Пахомий.

Още: Отец Дионисий зове: В Ден 200 от протестите да излезем и да се изявим като народ

„Против“ и с особено мнение относно процедурата по съдопроизводство гласуваха следните: Русенският митрополит Наум, Старозагорският митрополит Киприан, Доростолският митрополит Яков и Сливенският митрополит Арсений. От заседанието отсъстваха митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф и Пловдивският митрополит Николай.

В мотивите на решението са посочени установените по делото многократни публични обиди и клеветнически твърдения срещу духовни лица, както и непристойната за сана дейност. Съдът приема, че съвкупната тежест на извършените канонически и уставни провинения, техният умишлен характер и причинената съблазън обосновават наложеното наказание и не дават основание за замяната му с по-леко.

Още: В първия ден на 45-тия парламент: Отец Дионисий пак тръгна да сваля ГЕРБ (ВИДЕО)

Решението е окончателно, а наказанието влиза в сила от датата на утвърждаването му – 2 октомври 2026 г. С това Дионисий (Мишев) престава да бъде клирик (свещенослужител), като остава монах и не е отлъчен от Църквата. От тази дата монах Дионисий (Мишев) няма право да облича свещенически одежди, да отслужва света Литургия, да извършва и да участва като свещеник в никакви богослужебни последования на Църквата, да дава свещеническо благословение и да носи отличителните знаци на архимандритското достойнство – нагръден архимандритски кръст.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Решението ще бъде публикувано в „Църковен вестник“ и официалния сайт на Св. Синод, като за него ще бъдат уведомени Поместните православни църкви. Св. Синод се ръководи и от вековната традиция на изконната цел на църковните наказания, която е вразумлението, покаянието и изправлението на провинилия се, за когото цялата Църква се моли.

Още: Светият Синод припомни: От 2017 г. на архимандрит Дионисий е забранено свещенослужението

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
БПЦ Дионисий архимандрит Дионисий църква
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес