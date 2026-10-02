Вързан ключ: Правителството на Радев с антинаграда за достъп до информация (ВИДЕО)

Правителството на Румен Радев получи антинаградата “Вързан ключ“ в категорията “Най-абсурден и/или смешен случай за достъп до информация“. Причината - взетото решение и предприетите действия за закриване на Комисията по досиетата. Със заповед на министър-председателя Румен Радев е сформирана Междуведомствена работна група, която трябва да подготви законодателно решение, с което ще се закрие Комисията по досиетата, а дейността ѝ да бъде прехвърлена към Държавна агенция „Архиви“. На 28 септември, в Международния ден на Правото да знам, Фондация “Програма достъп до информация“ раздаде годишните си награди и антинагради в различните категории.

Охраната на Пеевски и “Боташ“

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В предаването Студио Actualno изпълнителният директор на фондацията адвокат Александър Кашъмов каза кои са отличените: “Дадохме положителни награди на гражданина Стойчо Стойчев за активността и делото за разкриване на разходите за охраната на Делян Пеевски. Грамота получи Василена Киара, активистът за здравна реформа, която беше поискала информация за заплатите в сектор здравеопазване. Министерството на здравеопазването й даде информация, а Министерския съвет отказа тази информация по времето на г-н Радев.

Снимка БГНЕС

Час преди заседанието по делото Министерския съвет се отказа от отказа си и предостави пълна информация за заплатите.“ Наградените журналисти са Василена Доткова от “Фактчек“ заради разследването за “Боташ“, Спас Спасов от Варна за разкритията за охраната на Пламенка, казус, свърдан с обвиненията кам кмета на Варна Благомир Коцев, и Емилия Данкова от Севлиево за серия от публикации и разследвания. Кои са другите, отличени с награди и антинагради, можете да видите ТУК.

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Фондацията започва и дарителска кампанията по повод 30 години от създането си. Целта, по повод годишнината е да бъдат събрани 30 000 евро, предназначени да дела за достъп до информация, водени про боно и проекти на фондацията, свързани с прозрачното управление в българските общини и в здравеопазването. С дарения можете да се включите на сайта на фондацията ТУК.

Още – във видеоматериала. Още: Според управляващите Комисията по досиетата била изчерпана, щели да я дигитализират