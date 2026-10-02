Бижу на Олисе не стигна на Франция, сълзи в Босна и разгроми за южната и северната ни съседки (РЕЗУЛТАТИ)

Отборите на Франция и Италия не излъчиха победител при срещата си на "Стад дьо франс". Двата тима завършиха 1:1 в мач от Група А в третия кръг от Лигата на нациите. Майкъл Олисе даде аванс на "петлите" с великолепно попадение през втората част, но Алесандро Бастони донесе точката за гостите. За французите това е първа грешна стъпка под ръководството на новия селекционер Зинедин Зидан. "Адзурите" пък се възстановиха от слабия старт и загубата от Белгия, последвана от успех над Турция.

Франция и Италия спретнаха шоу, но без победител

Гостите започнаха по-активно, като в 9-а минута Мойс Кийн пропусна да открие от близка дистанция. След това играта се поизравни, преди домакините да поемат инициативата. Майкъл Олисе, Дезире Дуе и Усман Дембеле опитаха да затруднят Джанлуиджи Донарума, но неуспешно. В края на първата част "адзурите" излязоха напред в резултата, след като топката попадна в Мойс Кийн след рикошет, а той я прати във вратата на Майк Менян. Попадението обаче не бе зачетено заради засада. Така двата тима се оттеглиха при нулево равенство на почивката. "Петлите" наложиха сериозен натиск в началото на втората част и скоро стигнаха до попадение. В 55-а минута при изпълнение на пряк свободен удар Раян Шерки нагласи топката за Майкъл Олисе, а той я прати в гредата, след което попадна право в мрежата. В 68-а минута Алесандро Бастони се възползва от грешка на Лукас да Куня и изравни. Малко преди края Дайо Упамекано получи втори жълт картон и остави Франция с човек по-малко на терена.

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В другия мач от групата отборът на Белгия записа категорична победа над Турция. Момчетата на Марк Ван Бомел надделяха с 3:0 над южната ни съседка. Кевин де Бройне се разписа на два пъти, а Ромелу Лукаку оформи класическия успех. Несъмнено най-големи бяха емоциите в двубоя между Босна и Херцеговина и Швеция. Това бе последният мач на легендарния Един Джеко с националната фланелка на родината му. За съжаление, той не успя да получи желаното изпращане, но Босна все пак се добра до точката у дома. Виктор Гьокереш даде аванс на шведите, но Керим Алайбегович изравни за крайното 1:1. Полша се позабавлява с шест гола във вратата на Румъния, само още един двубой завърши наравно и паднаха общо 25 попадения.

Edin Dzeko is given a guard of honour as he is substituted off for the final time for Bosnia & Herzegovina. pic.twitter.com/MAwvgJ0CeJ — Total Football (@TotalFootball) October 2, 2026

Всички резултати в Лигата на нациите в петък, 2 октомври:

Казахстан 1:2 Молдова

Фарьорски острови 1:1 Словакия

Кипър 2:0 Армения

Латвия 1:2 Черна гора

Белгия 3:0 Турция

Унгария 1:0 Грузия

Украйна 0:3 Северна Ирландия

Босна и Херцеговина 1:1 Швеция

Полша 6:0 Румъния

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