Нова сериозна инвестиция: Лионел Меси разширява собствеността си в испанския футбол

Лионел Меси официално финализира сделката за придобиването на испанския втородивизионен Елденсе, обявиха от клуба. На този етап обаче се очаква окончателното одобрение от съответните регулаторни органи. 39-годишният аржентинец се превърна в мажоритарен собственик на втори испански клуб в рамките на тази година. През април той придоби и каталунския УЕ Корнея.

Лионел Меси придоби мажоритарния пакет акции на испанския втородивизионен отбор Елденсе

Меси е сключил споразумение за придобиването на всички акции на Елденсе през миналия месец. До този момент клубът от Ла Лига 2 беше собственост на колумбийска инвестиционна група. Новият клуб на Меси обаче се намира в трудна спортна ситуация. Елденсе заема 19-ото място във второто ниво на испанския футбол, като има четири поражения в първите си седем мача. Тимът е в битка за оцеляване, а промяната на собствеността идва в момент, в който клубът има нужда от стабилизиране както на спортно, така и на организационно ниво.

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„Клуб Депортиво Елденсе официално обявява придобиването на дружеството от Лео Меси, с което започва нов и вълнуващ етап в повече от стогодишната история на институцията.

Пристигането в испанския професионален футбол като собственик на КД Елденсе на една от най-важните фигури в историята на спорта бележи началото на дългосрочен проект, целящ да стимулира спортното, институционалното и социалното развитие на КД Елденсе.

Основан през 1921 г., КД Елденсе посреща този нов етап с амбицията да се консолидира и развива в професионалния футбол, като същевременно проектира своите корени, история и синьо-червено чувство.

Транзакцията е в очакване на необходимото разрешение от ЦДК съгласно условията, установени в Закона за спорта.“

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