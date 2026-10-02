Най-важните новини за деня: 2 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 2 октомври 2026 г.

СЛАВЧО МЕГЕРОВ Е ЧАСТ ОТ КРИМИНАЛНИЯ КОНТИНГЕНТ НА ПЛОВДИВ: БИВШ ГЛАВСЕК ОТ ВЛАСТТА ПОЗНАВА УБИЕЦА НА ИЛИЯН ФИЛИПОВ

Бившият главен секретар на МВР и настоящ народен представител от "Прогресивна България" Петър Тодоров обяви, че познава предполагаемия убиец на Илиян Филипов - Славчо Мегеров като част от криминалния контингент на Пловдив. "Това е лице с престъпно мислене и буквално целият му живот е минал в извършване на тежки криминални престъпления", коментира Тодоров в студиото на bTV. Още: Официално: Обвиниха задържания за убийството на Филипов, огласиха мотива за престъплението

"ЛИЧНИЯТ МОТИВ НЕ ИЗКЛЮЧВА ПОРЪЧКА": ТИХОМИР БЕЗЛОВ ЗА МИСТЕРИИТЕ ОКОЛО УБИЙСТВОТО НА ИЛИЯН ФИЛИПОВ

Има проблеми в голямата картина. Както виждате, много внимателен се дава информация. Това не е случайно, защото според мен тяхната основна идея е да се достигне до някакво самопризнание. Идеята е колкото може по-малко да знае защитата с какво разполагат и каква информация имат. А какво имат ще разберем когато влезе делото в съда и когато му се връчи мярката за неотклонение. Тогава ще чуваме от адвоката какво точно е версията на физическия предполагаем извършител на убийството. Това мнение изрази експертът по сигурност Тихомир Безлов в ефира на Нова телевизия относно убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив и задържания предполагаем извършител Славчо Мегеров.

"ЩЕ ПЛЕДИРАМЕ НЕВИНЕН": АДВОКАТЪТ НА БОРИСЛАВ САНДОВ ЗА ОБВИНЕНИЯТА ПО "ПЕТРОХАН" (ВИДЕО)

Ще пледираме невинен. Това каза в предаването Студио Actualno адвокатът на Борислав Сандов Александър Кашъмов, който е и изпълнителен директор на Фондация “Програма достъп до информация“. Поводът – повдигнатото обвинение срещу бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов, заради подписаното споразумение с групата “Петрохан“. Ако изобщо се стигне до съд, ще се борим за оправдателна присъда, категоричен беше адв. Кашъмов: “След първоначалната лъжа на пресслужбата на прокуратурата дванадесет дена преди това предявяване, че е привлечен като обвиняем, все пак те издадоха призовка за 25-а година, т.е тя беше нередовна, но въпреки това ние решихме да не бавим работата на следствието. Етапът е, че той е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление чрез това, че е подписал рамково споразумение с въпросното сдружение. Още: Повдигнаха обвинение на Борислав Сандов по случая "Петрохан"

КАК УБИЙСТВОТО И РАКИЯТА БЯХА УПОТРЕБЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ: ГОВОРИ ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА (ВИДЕО)

Как убийството на бизнесмена от Пловдив Илиян Филипов, трагедията “Петрохан – Околчица“ и опитите на правителството да забрани домашната ракия бяха употребени политически в предизборната кампания? В предаването Студио Actualno анализ на събитията от отминаващата седмица направи журналистката Емилия Милчева: “Това е неминуемо, тъй като както ние с Вас добре знаем, големият български бизнес има две биографии. Едната биография е тази, в която има един добър красив разказ. В конкретния случай с г-н Филипов красивият разказ е как той е започнал от гараж, в който е произвеждал царевични пръчици и е стигнал до елекрически ролс-ройс. Строи грамаден стадион, “ПИНК“, неговият холдинг е една от най-големите транспортни компании и той се занимава в областта на частните железопътни превози товарни, в автомобилните и т. н. Още: Прокуратурата повдигна обвинение за убийството на Илиян Филипов, иска постоянен арест за Славчо Мегеров

36 ФАКТУРИ ЗА 5 МЛН. ЕВРО: РАДЕВ С НОВИ ДАННИ ЗА ПОЛЕТИТЕ НА ПЕЕВСКИ

Премиерът Румен Радев заяви в парламента, че са получени 36 фактури от службите в Малта, свързани с полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. По думите му документите описват полети на обща стойност около 5 милиона евро.

РАДЕВ ОБВИНИ "ГЛУПАВАТА И НАИВНА" ОПОЗИЦИЯ ЗА ВИСОКИТЕ ЦЕНИ

Остър словесен сблъсък между премиера Румен Радев и депутата от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев се разрази по време на парламентарния контрол. Повод стана спорът за високите цени, инфлацията и ефектите от въвеждането на еврото.

"ИМАХМЕ ЧЕСТТА ДА РАБОТИМ С ВАС": ВЪПРОСИ КЪМ ЙОТОВА ЗАЩО СЕ "РАЗТАПЯ" ПРЕД ПОКАЗВАЛ СРЕДНИ ПРЪСТИ В ПАРЛАМЕНТА (ВИДЕО)*

"На 1 октомври 2026 г., пред камерата на Симон Милков, Вие казахте: "Имахме честта да работим с Вас". После, за да не остане и сянка от съмнение, добавихте и "Много Ви ценя". Подобна фраза, изречена от обикновен гражданин, може да мине за учтивост. От Вашите уста тя става позиция. Казана в множествено число, тя става признание. На институцията, която представлявате и за чието продължаване (бел. ред. - т.е. "за продължаването на престоя в която") търсите обществено доверие". Така започва открито писмо на партия "Величие" на Ивелин Михайлов към изпълняващия длъжността президент Илияна Йотова, която се кандидатира и за пръв редовен мандат на "Дондуков" 2.

ЮЛИЯНА АНТОНОВА-МУРАТА ПРЕД ACTUALNO: МОИТЕ ИСТОРИИ БАВНО ОТВАРЯТ ВРАТАТА НА ДУШАТА (ВИДЕО)

Всеки един мой разказ дава възможност на читателя да се запознае с Япония. Това заяви в предаването Студио Actualno писателката и дипломат Юлияна Антонова-Мурата по повод новата си книга “Сате-Сате Япония”.

КАДРОВА БУРЯ: ОСТАВКИ, РОКАДИ И ТРУСОВЕ В ЕКИПА НА КМЕТА ТЕРЗИЕВ

Още преди избирането си през 2023 година кметът на София Васил Терзиев обеща, че в управленската си работа ще разчита на експерти. Но в хода на мандата му редица кадрови решения и напускания на заместник-кметове донесоха остри обществени и политически реакции. Темата с кадровата стабилност в Столична община трайно се утвърди сред най-обсъжданите и напрегнати въпроси в местната власт.

ПУТИН: РУСКАТА АРМИЯ ПЕЧЕЛИ. ДАННИ, ЧЕ ТЯ ОТСТЪПВА С РЕКОРДЕН БРОЙ УБИТИ ПЛЮС НОВ ВИД РУСКИ ЛЪЖИ ЗА ВОЕННИ ПОБЕДИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна губи "елементите на държава, не може да съществува суверенно – мисля, че е очевидно, тя е управлявана отвън". Това беше една от многото пропагандни лакърдии, които руският диктатор Владимир Путин изсипа на ежегодното издание на политическия форум "Валдай". Само че тази година форумът не се провежда във Валдай, а в Москва – и това е защото тази уж държава, която по внушението на Путин я няма, така подпали с дроновете си в Русия, че руският диктатор реши за по-безопасно да лее "мъдростите си" от Москва – ОЩЕ: "Това е просто нелепо": Путин отхвърли предложението за взаимно спиране на ударите (ВИДЕО)

ЯПОНИЯ МОЖЕ ДА ПРЕНАРЕДИ КАРТАТА НА ПЕТРОЛНИЯ ПАЗАР

Япония е страната с най-голяма енергийна зависимост сред водещите потребители на горива в света. Делът на вноса в енергийното ѝ потребление е тревожно висок: тя внася 99,9% от необходимия ѝ петрол, 99,7% от въглищата и 97,8% от природния газ.