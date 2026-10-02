Техномаркет открива обновения си магазин в Пловдив с празник за цялото семейство и шанс за iPhone 18 Pro

Техномаркет открива обновения си магазин на бул. „България“, 4-ти километър в Пловдив. На 3 октомври от 11:00 до 17:00 часа посетителите ще могат да разгледат обновеното пространство, да се включат в забавни активности за цялото семейство и да се срещнат с любимия герой Стич.

За най-малките гости са подготвени изработка на хвърчила, забавни игри и танци, а Стич ще се появява на няколко специални включвания през деня, за да зарадва децата и техните семейства.

Обновеният Техномаркет Пловдив предлага богат избор от техника и електроника, модерна търговска среда и селекция от водещи световни марки – от телевизори, смартфони и компютри до големи и малки домакински уреди и продукти за лична грижа.

В рамките на откриването клиентите ще могат да се включат и в специална томбола с 11 награди. Всеки, който направи покупка на стойност над 500 евро в периода от 3 до 11 октомври 2026 г., получава възможност да участва в тегленето на наградите.

Сред наградите са телевизор Samsung, сушилна машина Indesit, саундбар Samsung, фотоапарат Polaroid, продукти Philips и, разбира се, голямата награда – iPhone 18 Pro 256 GB.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 13 октомври 2026 г., като iPhone 18 Pro е последната и голяма награда в тегленето.

„Искаме обновеният Техномаркет Пловдив да бъде място, в което клиентите не просто идват да пазаруват, а получават добро преживяване и намират всичко необходимо за дома и семейството. Затова сме подготвили специален празник за откриването – с много забавления за децата, любими герои и, разбира се, много награди“, коментират от Техномаркет.

Техномаркет кани жителите и гостите на Пловдив на 3 октомври от 11:00 часа на бул. „България“, 4-ти километър, за да отпразнуват заедно обновяването на магазина.

Техномаркет – техниката за всяко семейство е тук!