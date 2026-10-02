Археолог: Цар Самуил е един от най-ярките образи в българската средновековна история

Продължава и работата на археолога Методи Златков, който от години изследва теми, свързани с цар Самуил и епохата на българското Средновековие. Връзката му с темата започва още през 2013 г., когато България подготвя отбелязването на 1000 години от смъртта на цар Самуил. Тогава е създаден организационен комитет, който подготвя редица събития, конференции и изложби.

„През 2013 година, когато се организираха дейностите по отбелязване на 1000 години от смъртта на цар Самуил, имаше организационен комитет, в който се подготвиха редица събития, конференции и изложби, свързани с отбелязването на тази годишнина. Аз бях секретар на организационния комитет и отговарях за подготовката на две изложби за отбелязването на тази годишнина“, каза Методи Златков.

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По думите му работата по изложбите му дава възможност да проследи множество места, свързани с живота на Самуил и с борбите на българската държава срещу Византия. „Много неща се казаха за Самуил, много верни неща се казаха. Той е действително един, за мен лично, най-героичният и изключителен владетел в нашата средновековна история. Много детайли могат да се кажат за различни обекти, които са свързани с него. Ние имахме тогава възможност и нашата изложба целеше да покаже местата, където е бил Самуил. Издадохме и една научно-популярна книга, в която сме представили над 10 места, които са свързани пряко с неговия живот и с борбите от това време“, обяснява археологът.

Според Златков обаче значението на епохата на Самуил не се изчерпва само с военните поражения и загубата на държавността. „Това, което със сигурност е може би най-важното, е, че това са едни 50 години на борба, която, въпреки че накрая е негативна за България и ние губим тази сериозна война, тези 50 години са дали голямо отражение върху цялата държава и върху народа. Според мен те дават и поставят такава бразда между нас и другите, че това довежда до укрепване на националното ни самосъзнание“, каза Златков.

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Той определя периода като време на продължително противопоставяне, в което българската държава се изправя срещу една от най-мощните сили в тогавашния свят – Византийската империя. Според него трагичният край на Самуиловата държава е една от причините образът на владетеля да продължава да привлича вниманието на историци, археолози и изследователи. „Самуил е Шекспиров герой, защото ние знаем, че Шекспир използва елементи от драмата на Самуил в своята пиеса „Бурята“. Това е отдавна известен факт. Така че мисля, че не се концентрираме само върху трагедиите. Със сигурност ние се гордеем и със Симеон. Говорим и за нашите победи, и за Клокотница, и за другите ни големи победи, и за разширението на държавата“, каза археологът.

Но времето на Самуил е различно – това е период, в който България се изправя срещу Византия в момент на нейния възход. „Времето на Самуил определено е тежко време, в което се противопоставяме на Византия, която тогава набира сила. Това е период на възход за един от най-значимите византийски императори – Василий II, смятан за един от най-добрите византийски императори. Той побеждава не само българите, с което премества границата на Византия за първи път от VII век отново на Дунав, но побеждава и в редица битки с арабите на изток“, отбелязва Златков.

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Именно продължителната съпротива на българската държава според него прави периода значим не само за българската история. Археологът посочва, че значението на сблъсъка между България и Византия е било отбелязвано и от чуждестранни историци и философи на историята. След завръщането на тленните останки в България предстои нов етап от изследването им. Според Златков е важно да бъдат използвани съвременните научни методи, с които днес разполагат археологията и антропологията.

„Антрополозите вече казаха, че има възможности за изследване на костите. Аз съм сигурен, че те са били изследвани внимателно от гръцките колеги, преди да бъдат върнати в България. Но сега се надявам да бъдат предприети всички възможни съвременни методи за изследване на костните останки и да имаме едно съвременно изследване на тях. Има много въпроси, които могат тепърва да бъдат изследвани. Има много обекти, които могат да бъдат проучвани – както в Гърция, така и в България“, обясни той.

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Златков определя връщането на останките и като важен жест в отношенията между България и Гърция. „Това със сигурност е жест на добра воля и на решаване на един проблем, според мен. Сега, разбира се, може да има и има различни тълкувания. Някои от българите казват: защо дадохме някакви артефакти срещу това? Със сигурност има и гърци, които казват: ние взехме много малко срещу тази сделка. Но за мен тук имаме категории, които са различни“, каза Златков.

Според археолога не може да се поставя равен знак между материалните археологически ценности и човешките останки. „От една страна, останките на Самуил със сигурност са нещо, което няма цена, особено за нас. Защото той е единственият, реално единственият български средновековен владетел, за когото знаем и за когото имаме възможност да изследваме по този начин останките му. И отбелязването и съхраняването на неговата памет е много важен въпрос“, каза още той.

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На въпроса какво е значението на цар Самуил за днешните българи, Златков отговаря: „Със сигурност цар Самуил е един от най-ярките образи в нашата средновековна история. И мисля, че няма българин, който да не знае за него.“

Историята на Самуиловото време съдържа не само военни сблъсъци и героизъм, но и вътрешни конфликти, политически борби и трагични събития.