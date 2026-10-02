Подготовка за война или превантивна мярка: Полша приема закон за отбрана в мирно време

Министерството на отбраната на Полша подготвя закон на държавата за „предвоенна подготовка“ или пълна готовност за отбрана още преди формално да е обявено военно положение в бъдеще. Това предаде полското издание Rzeczpospolita.

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Законът би позволил по-ранно разгръщане на полски и съюзнически войски, би съгласуал плановете за отбрана с системите на НАТО и би подготвил инфраструктурата за повишена готовност. Министерството заявява, че той е предназначен да се справи с хибридни заплахи, кибератаки и дезинформация. Не е определена дата, до която законопроектът да стигне до гласуване в парламента.

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