Контузен се връща за Левски, Веласкес ще трябва да почака за друг ас

По време на паузата за националните отбори Левски получи добри новини. "Сините" преминават през минимална криза с контузени играчи, като повечето от тях вече не са взимали участие в мач на "сините" повече от месец. Хубавото за наставника на Левски Хулио Веласкес е, че десният бек Оливер Камдем вече тренира наравно с останалите си съотборници. Но друг контузен отдавна играч - Радослав Кирилов, все още се рехабилитира в чужбина.

Оливер Камдем тренира наравно със съотборниците си

Оливер Камдем не е играл за Левски от мачовете в първия предварителен кръг на Шампионкса лига срещу босненския шампион Борац Баня Лука. Те се проведоха на 7 и 14 юли. Негов заместник в състава на Хулио Веласкес беше Алдаир Невеш, който се представи добре. А за да имат алтернатива на португалеца, "сините" привлякоха и Хевертон от Куинс Парк Рейнджърс. След като претърпя операция, Камдем се е възстановил успешно и вече тренира наравно с останалите си съотборници в Левски.

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Радослав Кирилов е далеч от завръщане за Левски

На другия полюс е крилото Радослав Кирилов, който лекува контузия от края на месец юни. Той също се подложи на операция, като в момента се рехабилитира в чужбина. Според информация на колегите от "Dsport", близки до Кирилов твърдят, че той няма да има нужда да се подложи на втора интервенция. И все пак българинът не е убеден как ще протече възстановяването му и кога ще може да се завърне в игра.

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