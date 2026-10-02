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Митрополит Серафим: Предметите, които връщаме, са на северногръцките епархии

02 октомври 2026, 23:55 часа 587 прочитания 0 коментара
Снимка: ГДБОП
Митрополит Серафим: Предметите, които връщаме, са на северногръцките епархии

Тленните останки трябва да намерят покой. Това каза неврокопския митрополит Серафим в предаването „Панорама" по БНТ, а не да се държат в хранилища и складове. Според Негово високопроесвещенство, предметите, които България връща на Гърция за костите на Самуил и царското семейство са принадлежали на Северногръцките епархии.

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„От една страна е хубаво едни тленни останки да намерят своя покой. Не е красиво, на който и да е, и съм сигурен, че никой не би се съгласил неговият баща, дядо, прадядо да стои в складове, в сандъци или във витрините на някой музей. Изключение правят да кажем мощите на светиите, които почитаме. Впредвид и на реакциите на съседните на България северногръцки митрополии, които не са съгласни с обема на предметите, които връщаме - смятат че са малко. Те има подробни описи и според тези описи малка е частта, която се връща има претенции за всичко, което е взето от българските войски. Добре е да бъдем внимателни по тази тема. Наистина църковните утвари, иконите, светите мощи - добре е да бъдат там за където те са предназначени. От мощехранителниците, които вероятно ще се върнат, аз нямам представа, кои са точно предметите, но известно е че те са опразнени от тяхното съдържание. Светите мощи са събрани, за съжаление почти всички или по-голямата част от тях без надписи - коя частица на кой светия е. И не може да бъдат поставени отново по местата им и да бъдат ясно определени - така както трябва да бъде“, обясни Неврокопският митрополит Серафим.

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Гърция Цар Самуил Митрополит Серафим реликви Неврокопският митрополит Серафим
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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