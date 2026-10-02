"Ред Бул има "проблем" и това е, че школата им за пилоти е твърде добра. Никола трябва да бъде Никола, а не следващият Верстапен"

Никола Цолов трябва да бъде Никола Цолов, а не "следващият Макс Верстапен". Това смята специалистът на тема Формула 1 и Формула 2 Таня Пенева, която иска Българския лъв да изпише собствена история и да продължи да прави тези уникални неща, които твори и в момента в моторните спортове. Тя признава, че гледа Формула 1 от началото на века и в най-смелите си мечти не си е представяла, че български пилот може да достигне до такова ниво, като е убедена, че Никола тепърва ще показва още уникални неща.

Никола Цолов е легенда и тепърва ще виждаме уникални неща от него

Преди дни сестрата на Цолов заяви, че "малкият Верстапен" идва, визирайки своя брат. Таня Пенева вижда паралелите с Макс, но се надява, че Никола ще върви по свой път. "Видях един много забавен пост в социалните мрежи, който гласеше: "Ред Бул има "проблем" и това е, че школата им за пилоти е твърде добра". Защото оттам продължават да извират феноменални пилоти, които и в момента виждаме - Исак Хаджар, Арвид Линдблад, Никола... Въобще там се зараждат уникални таланти и много бързи пилоти", каза Пенева.

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"Сега, аз знам какво каза сестрата на Никола, но аз честно казано искам той да бъде Никола, а не следващият "бейби Макс Верстапен". Искам той да изпише собствената си история, защото той в момента прави уникални неща. Не знам дали всички осъзнават за какво нещо говорим. Аз гледам Формула 1 от 26 години и в най-смелите си мечти не съм си представяла, че ще имаме български пилот на това абсолютно световно ниво, така че Никола е легенда и тепърва ще виждаме уникални неща от него, сигурна съм", добави още тя.

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