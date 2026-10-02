Шефът на Ферари поправи 7-кратния шампион Хамилтън: "Би било грешка да сочим някого с пръст"

Шефът на Ферари Фред Васьор категорично отрече, че обвинява някого или нещо, след като Люис Хамилтън постави под въпрос йерархията в отбора на фона на слуховете, че поста на Васьор е под заплаха. Преди дни медиите в Италия съобщиха, че французинът може да бъде отстранен от длъжността си след края на сезона във Формула 1. Под негово ръководство Ферари все още не е спечелил световна титла при пилотите, удължавайки сушата на отбора до 24 години, а отборът не успя да се класира на челни места и в шампионата при конструкторите.

От Ферари потушиха слуховете за бъдещето на Васьор

По тази причина се смята, че ръководството в Маранело може да организира напускането на Васьор в края на този сезон, една година преди изтичането на договора му. Ферари се опита да потуши слуховете в навечерието на Гран при на Бахрейн в Малайзия, като организира пресконференция, на която главният комуникационен директор на Скудерия Мария Конти на няколко пъти подчерта, че отборът има пълно доверие на Васьор. Същото важи и за пилотите, въпреки че наскоро Хамилтън постави под въпрос дали ръководството на Ферари не трябва да се преразгледа с оглед на бъдещето.

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Настояван да даде повече подробности, Хамилтън заяви: "Мисля, че Фред има пълна подкрепа. Често тук изглежда, че се обръща много внимание на един човек в дадена роля, и както се вижда, очевидно са сменяли много различни хора на мястото на Фред, но Фред е фантастичен лидер. Той наистина е човекът, който може да поведе този отбор в правилната посока. Въпреки това, има структура, която съществува от известно време. Дали това трябва да се преразгледа с оглед на бъдещето… Очевидно има и хора над Фред, и не става въпрос само за един човек."

Васьор с коментар за думите на Хамилтън

Коментарът на британеца беше отправен като въпрос към Васьор по време на пресконференцията на ФИА в петък. Френският мениджър отговори по следния начин: "Относно структурата на отбора - това е история без край. Това означава, че трябва да се подобряваме. Мисля, че в основата на това, което правим, е да не приемаме успеха като крайна цел, а да се стремим да се подобряваме както в добрите, така и в лошите моменти. Честно казано, мисля, че би било огромна грешка да започнем да не сме единни. По повод коментара на Люис, мисля, че би било грешка да сочим с пръст някого или нещо, или каквото и да е. В добрите моменти печелим като отбор, а в лошите моменти страдаме като отбор и не искам да говоря за някой конкретен човек или каквото и да е."

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