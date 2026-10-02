Офанзива: Саудитска Арабия нанесла най-малко 90 удара по хутите в Йемен

Хутите съобщиха тази вечер за над 90 саудитски удара по Йемен през последното денонощие, предаде Франс прес. Говорителят на проиранската йеменска групировка Яхия Сария каза, че в страната, включително столицата Сана, са били регистрирани общо 94 попадения. При ударите, нанесени от съседна Саудитска Арабия има убити и ранени хора, добави той, без да посочи конкретни числа.

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Малко по-рано Ройтерс предаде, че Саудитска Арабия планира офанзива в съседен Йемен, за да сложи край на наложената от проиранската групировка блокада на корабоплаването през Червено море. Предвожданата от Саудитска Арабия коалиция междувременно съобщи, че е прехванала и унищожила три ракети, изстреляни от хутите към южния саудитски град Хамис Мушаит.

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