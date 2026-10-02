Спорт:

Офанзива: Саудитска Арабия нанесла най-малко 90 удара по хутите в Йемен

02 октомври 2026, 22:26 часа 798 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Офанзива: Саудитска Арабия нанесла най-малко 90 удара по хутите в Йемен

Хутите съобщиха тази вечер за над 90 саудитски удара по Йемен през последното денонощие, предаде Франс прес. Говорителят на проиранската йеменска групировка Яхия Сария каза, че в страната, включително столицата Сана, са били регистрирани общо 94 попадения. При ударите, нанесени от съседна Саудитска Арабия има убити и ранени хора, добави той, без да посочи конкретни числа.

Още: Великобритания ще помага на Саудитска Арабия срещу йеменските хуси

Малко по-рано Ройтерс предаде, че Саудитска Арабия планира офанзива в съседен Йемен, за да сложи край на наложената от проиранската групировка блокада на корабоплаването през Червено море. Предвожданата от Саудитска Арабия коалиция междувременно съобщи, че е прехванала и унищожила три ракети, изстреляни от хутите към южния саудитски град Хамис Мушаит.

Още: Мюсюлманското НАТО се готви да се разправи с хутите?

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Йемен Саудитска Арабия въздушни удари хути
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес