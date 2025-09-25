Войната в Украйна:

Освобождават вода от държавния резерв за Плевен и Свищов

25 септември 2025, 13:59 часа 335 прочитания 0 коментара
Освобождават вода от държавния резерв за Плевен и Свищов

Освобождават бутилирана вода за питейни нужди от държавния резерв по искане на кмета на община Свищов и областния управител на област Плевен за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение. решението бе взето на днешното заседание на Министерския съвет.

ОЩЕ: Колко милиарда са нужни и кога Плевен ще има вода: ВиК холдингът коментира

Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода ще спомогне за обезпечаване нуждите на населението на:

  • селата Козловец, Хаджидимитрово, Горна Студена и Алеково, община Свищов
  • нуждите на детски градини, учебни заведения, социални заведения в  Плевен и селата Николаево, Ралево, Ласкар, Бохот, Брестовец, Тодорово, Къшин, Буковлък, Опанец и Ясен в община Плевен
  • Долна Митрополия, Тръстеник и селата Биволаре и Победа, община Долна Митрополия.  

Воден режим

Краен срок облекчаване на режима в Плевен няма, а хората недоволстват. "Превърнахме се на ВиК полиция да търсим течове и да даваме сигнали. Борд от чешмата не тече. Искаме вода с голямо "В", коментираха разгневени граждани. ОЩЕ: "Искаме вода с голямо "В": Гражданите на Плевен за водния режим

Хората алармираха и че вода тече по улиците заради аварии. Те недоволстват и защото не се изпълняват поетите задължения в училищата да бъде осигурена вода.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Държавен резерв Плевен вода водна криза
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес