Войната в Украйна:

Колко милиарда са нужни и кога Плевен ще има вода: ВиК холдингът коментира

25 септември 2025, 07:39 часа 555 прочитания 0 коментара
Колко милиарда са нужни и кога Плевен ще има вода: ВиК холдингът коментира

Около 4 млрд. лв. са нужни за най-спешните мерки за справяне с безводието. Плевен е един от районите, който е включен за ремонт на довеждащ водопровод от "Черни Осъм", който захранва и Плевен, и Ловеч, и Троян. Това заяви пред bTV Владимир Бибов, член на "Българския ВиК холдинг".  Още: Проблемът не е липсата на вода, а нейното пилеене: Бивш екоминистър с критики за водната криза

Какви мерки още трябва да се вземат за водната криза в Плевен?

По думите му трябва да бъдат взети спешни мерки за водоподаването в Плевен. "Дали ще се изгражда язовир или ще се използват води от река Дунав, трябва да е всеобщо решение. Предприети са средносрочни мерки, с подмяна на вътрешната водопроводна мрежа в Плевен. Обсъждат се и дългосрочни мерки за разрешаване на водната криза в града", коментира Бибов. Той смята, че краткосрочните мерки дават резултат, като зонирането установило кои са ключовите места за подмяна на ВиК мрежата в Плевен. 

Още: Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и Свищов

Друг важен момент за Плевен е именно този със сондажите, които ВиК холдингът е направил. "Ние сме успели да поддържаме дори в най-ключовите и тежките райони в Плевен, да поддържаме режим на водата. Режимът не е станал по-строг, а се стремим да го поддържаме", увери експертът. 

Владимир Бибов посочи още, че поради спадащите количества вода, които влизат от водопровода от язовир "Черни Осъм", в Ловеч се получила ситуация също на режим на водата, само че нощен. Ще се търсят и нови сондажи за Ловеч, които да бъдат вкарани възможно най-бързо, подчерта той. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според него стремежът е да се навакса загубата на вода в Плевен след смяната на водопроводната мрежа в града. 

Още: Бордът по водите започна работа: Най-спешните ВиК ремонти ще струват 3.7 млрд. лв. (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Плевен вода безводие липса на вода
Още от Плевен
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес