Колко милиарда са нужни и кога Плевен ще има вода: ВиК холдингът коментира

Около 4 млрд. лв. са нужни за най-спешните мерки за справяне с безводието. Плевен е един от районите, който е включен за ремонт на довеждащ водопровод от "Черни Осъм", който захранва и Плевен, и Ловеч, и Троян. Това заяви пред bTV Владимир Бибов, член на "Българския ВиК холдинг". Още: Проблемът не е липсата на вода, а нейното пилеене: Бивш екоминистър с критики за водната криза

Какви мерки още трябва да се вземат за водната криза в Плевен?

По думите му трябва да бъдат взети спешни мерки за водоподаването в Плевен. "Дали ще се изгражда язовир или ще се използват води от река Дунав, трябва да е всеобщо решение. Предприети са средносрочни мерки, с подмяна на вътрешната водопроводна мрежа в Плевен. Обсъждат се и дългосрочни мерки за разрешаване на водната криза в града", коментира Бибов. Той смята, че краткосрочните мерки дават резултат, като зонирането установило кои са ключовите места за подмяна на ВиК мрежата в Плевен.

Още: Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и Свищов

Друг важен момент за Плевен е именно този със сондажите, които ВиК холдингът е направил. "Ние сме успели да поддържаме дори в най-ключовите и тежките райони в Плевен, да поддържаме режим на водата. Режимът не е станал по-строг, а се стремим да го поддържаме", увери експертът.

Владимир Бибов посочи още, че поради спадащите количества вода, които влизат от водопровода от язовир "Черни Осъм", в Ловеч се получила ситуация също на режим на водата, само че нощен. Ще се търсят и нови сондажи за Ловеч, които да бъдат вкарани възможно най-бързо, подчерта той.

Според него стремежът е да се навакса загубата на вода в Плевен след смяната на водопроводната мрежа в града.

Още: Бордът по водите започна работа: Най-спешните ВиК ремонти ще струват 3.7 млрд. лв. (ВИДЕО)