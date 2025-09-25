"Искаме вода с голямо "В": Гражданите на Плевен за водния режим

Превърнахме се на ВиК полиция да търсим течове и да даваме сигнали. Борд от чешмата не тече. Искаме вода с голямо „В”. Това коментираха разгневени граждани на Плевен заради водния режи. Краен срок облекчаване на режима в града няма, а вода тече по улиците заради аварии. Хората недоволстват и защото не се изпълняват поетите задължения в училищата да бъде осигурена вода.

Воден режим

"Оправят една авария, други две остават", каза в ефира на Нова телевизия Борислав Цветанов, който е един от организаторите на протестите. Той сигнализира, че четири дни вода е текла в промишлената зона на Плевен. Чиста питейна вода пък се е стичала по улица цели 15 часа, преди някой да реагира.

"Ние сме си на режим. Ще ни липсва, ако не сме", коментира с ирония Цветанов.

Той допълни, че от регионалния министър е научил, че до две седмици градът може да мине само на нощен режим на водата. Министърът обаче не искал да се ангажира със срока публично.