Войната в Украйна:

"Искаме вода с голямо "В": Гражданите на Плевен за водния режим

25 септември 2025, 08:43 часа 258 прочитания 0 коментара
"Искаме вода с голямо "В": Гражданите на Плевен за водния режим

Превърнахме се на ВиК полиция да търсим течове и да даваме сигнали. Борд от чешмата не тече. Искаме вода с голямо „В”. Това коментираха разгневени граждани на Плевен заради водния режи. Краен срок облекчаване на режима в града няма, а вода тече по улиците заради аварии. Хората недоволстват и защото не се изпълняват поетите задължения в училищата да бъде осигурена вода. 

ОЩЕ: Колко милиарда са нужни и кога Плевен ще има вода: ВиК холдингът коментира

Воден режим

"Оправят една авария, други две остават", каза в ефира на Нова телевизия Борислав Цветанов, който е един от организаторите на протестите. Той сигнализира, че четири дни вода е текла в промишлената зона на Плевен. Чиста питейна вода пък се е стичала по улица цели 15 часа, преди някой да реагира.

"Ние сме си на режим. Ще ни липсва, ако не сме", коментира с ирония Цветанов.

ОЩЕ: Проблемът не е липсата на вода, а нейното пилеене: Бивш екоминистър с критики за водната криза

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той допълни, че от регионалния министър е научил, че до две седмици градът може да мине само на нощен режим на водата. Министърът обаче не искал да се ангажира със срока публично.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Плевен водна криза без вода
Още от Плевен
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес