От левче на евро: Автомивките надуват цената, НАП ги проверява

31 януари 2026, 11:45 часа 486 прочитания 0 коментара
Продължават проверките за спекула и неправомерно повишаване на цените при превалутирането в евро и в последния ден, в който левът е официално платежно средство. Само за дни Националната агенция за приходите (НАП) е получила близо 3000 сигнала от потребители със съмнения за некоректни практики. Значителна част от тях са свързани с автомивки на самообслужване, предава Нова Телевизия. Услугата, според клиенти, е поскъпнала рязко – от един лев директно на едно евро. В социалните мрежи се надигна вълна от недоволство - според потребители цената почти се е удвоила, без съществена промяна във времетраенето на услугата. При проверка във Велико Търново е установено, че и там след 1 януари измиването на автомобил струва едно евро.

Има ли повече време за миене

Част от клиентите смятат повишението за несправедливо, тъй като времето за измиване е останало почти същото. Други обаче твърдят, че за по-високата цена се предоставя и по-дълго време.

Снимка iStock

Собственикът на автомивката обяснява, че преминаването към едно евро е било наложено от технически ограничения на системата. Времетраенето на услугата, според него, е удвоено – от около минута и половина на три минути, а при прахосмукачките времето също е увеличено.

Заради многото сигнали НАП извършва приоритетни проверки именно в този сектор. От приходната агенция заявяват, че инспекциите ще сравняват времетраенето на услугите преди и след превалутирането, за да се установи дали има реално увеличение на цените или става дума за спекула.

Персоналът на проверените автомивки отрича да има нарушения и твърди, че клиенти има както недоволни, така и доволни. Според служителите потокът от автомобили не е намалял и услуги се ползват всекидневно.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
НАП поскъпване автомивка спекула
