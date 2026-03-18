Подаряват "Раница с мисия" на 100 деца в нужда

18 март 2026, 17:50 часа 596 прочитания 0 коментара
Подаряват "Раница с мисия" на 100 деца в нужда

На прага на пролетта Пловдивски Културен Институт обединява сили със свои приятели, партньори и съмишленици, за да подари незабравим ден на 100 деца и семейства в социален риск. Инициативата се реализира съвместно с Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив и Фондация "Безгрижно детство". Събитието ще се проведе на 21 март 2026 г. (събота) от 10:00 часа в сградата на Пловдивски Културен Институт – ул. "Иван Перпелиев" 5, като програмата включва танцови класове, музикална и театрална работилници, спортни активности, лекции в помощ на родителите. Всяко от децата ще получи раница с образователни материали и подаръци, но най-ценният жест остава споделеното внимание, подкрепа и усещане за принадлежност.

"Децата имат нужда не само от материална подкрепа, а от преживяване, което да ги вдъхнови и мотивира. Чрез изкуството, движението и творчеството искаме да им дадем именно това – разбиране, емоция и увереност", споделя Марияна Стракова

Събитието е част от дългосрочната мисия на Пловдивски Културен Институт за развитие на културни и социално ангажирани проекти, насочени към интеграция на уязвими групи и за утвърждаване на активна и солидарна местна общност.

За десет години Пловдивски Културен Институт се превърна в едно от активните културни пространство града, а програмата му включва хиляди събития – от образователни класове и лекции до фестивали и международни срещи. Зад всичко това стои не просто културен календар, а общност от хора – артисти, преподаватели, доброволци и партньори. С всяка своя инициатива организацията доказва, че културата не е само сцена и публика, а мост към съпричастност, солидарност и устойчиво развитие на общността.

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
