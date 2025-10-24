От утре до края на месеца: Промени в движението по АМ “Струма“

От утре - 25 октомври, до 31 октомври за изпълнението на дейности, свързани с подобряване на отводняването временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ “Струма“ в област Перник. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 16 ч. поетапно между 10-и и 37-и км при п. в. “Долна Диканя“ в двете платна за движение на автомагистралата. За разполагане на нужната техника поетапно ще се ограничава достъпа до аварийната лента в 27-километровата отсечка. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

Още: Внимание, шофьори! Двупосочно движение в тунел на АМ “Струма“

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Още: Промени в движението по АМ “Струма“ в Пернишко