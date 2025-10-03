Откриваме почетно консулство в полския град Познан

Министерският съвет прие решение за откриване на почетно консулство на Република България в град Познан, Република Полша, и за назначаване на проф. Рафал Димчик за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице със седалище гр. Познан, Република Полша, и с консулски окръг, обхващащ Великополското воеводство.

Назначаването на Рафал Димчик, който е полски гражданин, ще разкрие допълнителни възможности за обогатяване на двустранните отношения в широк кръг от области и ще допринесе за поддържането на връзки и партньорства между представители на българските и полските културни и бизнес среди.

Проф. Димчик е доктор по хуманитарни науки и славистика и директор на Интердисциплинарните индивидуални изследвания в областта на хуманитарните и социалните науки в Университета „Адам Мицкевич" в гр. Познан. Собственик е на туристическа фирма „Balkan Travel", която си сътрудничи с най-големите полски туроператори за организирането на посещения в България. Рафал Димичик говори свободно български език и активно участва в живота на българската общност в Познан и региона.

