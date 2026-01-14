Отпускат още помощи за пострадалите от природни бедствия в началото на 2026 г.

Правителството в оставка ще отпусне по 1550 евро допълнителна помощ на семействата, пострадали от природни бедствия през 2026 година. По този начин ще бъдат подкрепени хората, по чиито имоти бяха нанесени щети от ураганния вятър в първите дни на новата година, посочват от кабинета. За изплащането на средствата в бюджета на Министерството на труда и социалната политика са осигурени 200 000 евро.

Още: Наводнения, градушки, суши, ураганни ветрове: Какво чака България през 2026 г.?

Помощта ще е допълнение към еднократната подкрепа за преодоляване на инцидентно възникнали потребности, която се отпуска по Закона за социално подпомагане и е в размер до 1172 евро.

По същия начин кабинетът подпомогна домакинствата, чиито имоти бяха засегнати от пожарите и наводненията през 2025 г. по предложение на социалния министър Борислав Гуцанов.

Още: Наводнение като в "Елените" и в София: Предупреждения от години, мерките - пожелателни

Снимка: БГНЕС

Помощта ще се получава по списък

Помощта от 1550 евро ще се получава по списък, който ще се утвърждава от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане на база на подадени заявления от пострадалите домакинства.

Еднократната финансова помощ ще се изплаща от дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Вижте какво още предложи министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов на днешното заседание на правителството: На изпроводяк: Гуцанов предлага коледни и великденски надбавки не само за пенсионерите, но и за самотните майки (ВИДЕО).