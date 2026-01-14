На изпроводяк: Гуцанов предлага коледни и великденски надбавки не само за пенсионерите, но и за самотните майки (ВИДЕО)

Министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов обяви нова законодателна инициатива по време на брифинг в Министерски съвет. Става въпрос за промени, свързани със социалното подпомагане и по-конкретно с коледните и великденските надбавки на пенсионерите. Той предлага на парламента не само да има за пенсионерите, но и кръгът да се разшири със самотните майки, хората с увреждания и многодетните семейства.

Инициативата е във връзка с писмо от страна на председателя на Социалната комзисия Деница Сачева.

"Министерството разработихме такъв законопроект, който ще подпиша и ще вкаам в Народното събрание, за да може, когато се гледа бюджетът за държавата да бъдат определени и средствата за тези светли празници за най-уязвими слоеве", добави Гуцанов. ОЩЕ: МОСВ: Създадена е организация за защита на населението заради обилните валежи в Югоизточна България

Помощи за пострадалите от наводнения

Минисърът коментира и пострадалите от наводнения в последните дни в област Кърджали и по-конкретно в Крумоврад, Кирково и околните села.

"1550 евро допълнително ще получат всички пострадали от бедствията, които видяхме предната седмица. Ще бъдат за сметка на бюджета на Министерсто на труда и социалната политика. По същия начин подходихме лятото, когато имаше пожари и наводнения", обяви Гуцанов и уточни, че това са допълнително отпуснати средства за пострадалите. ОЩЕ: Борба с бедствията: Безработните ще чистят дерета