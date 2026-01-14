Лайфстайл:

На изпроводяк: Гуцанов предлага коледни и великденски надбавки не само за пенсионерите, но и за самотните майки (ВИДЕО)

14 януари 2026, 11:53 часа 355 прочитания 0 коментара
На изпроводяк: Гуцанов предлага коледни и великденски надбавки не само за пенсионерите, но и за самотните майки (ВИДЕО)

Министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов обяви нова законодателна инициатива по време на брифинг в Министерски съвет. Става въпрос за промени, свързани със социалното подпомагане и по-конкретно с коледните и великденските надбавки на пенсионерите.  Той предлага на парламента не само да има за пенсионерите, но и кръгът да се разшири със самотните майки, хората с увреждания и многодетните семейства. 

Инициативата е във връзка с писмо от страна на председателя на Социалната комзисия Деница Сачева. 

"Министерството разработихме такъв законопроект, който ще подпиша и ще вкаам в Народното събрание, за да може, когато се гледа бюджетът за държавата да бъдат определени и средствата за тези светли празници за най-уязвими слоеве", добави Гуцанов. ОЩЕ: МОСВ: Създадена е организация за защита на населението заради обилните валежи в Югоизточна България

 

Помощи за пострадалите от наводнения

Минисърът коментира и пострадалите от наводнения в последните дни в област Кърджали и по-конкретно в Крумоврад, Кирково и околните села. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"1550 евро допълнително ще получат всички пострадали от бедствията, които видяхме предната седмица. Ще бъдат за сметка на бюджета на Министерсто на труда и социалната политика. По същия начин подходихме лятото, когато имаше пожари и наводнения", обяви Гуцанов и уточни, че това са допълнително отпуснати средства за пострадалите. ОЩЕ: Борба с бедствията: Безработните ще чистят дерета

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Борислав Гуцанов наводнения помощи Коледни добавки Великденски надбавки
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес