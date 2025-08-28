Войната в Украйна:

Панихида в памет на Цар Борис III отслужиха в Рилския манастир

28 август 2025, 12:14 часа 332 прочитания 0 коментара
Панихида в памет на Цар Борис III отслужиха в Рилския манастир

Панихида в памет на Цар Борис III и годишнина от смъртта му бе отслужена в Рилския манастир. Заупокойната света литургия и панихида отслужиха игуменът на Рилския манастир Адрианополският епископ Евлогий , Агатополският епископ Йеротей, архимандрит Виталий и монашеското братство на манастира. На 28 август се навършват 82 години от кончината на цар Борис III. Всяка година в деня на смъртта на цар Борис III братството на Рилската света обител отслужва панихида в съборния манастирски храм "Рождество Богородично". 

Цар Борис III е погребан в Рилския манастир, но през 1946 година тялото му е ексхумирано по нареждане на държавната власт.

Днес е запазена само стъкленицата със сърцето му, което е погребано във възстановения му гроб в южния параклис на съборния храм на Рилския манастир.

На 28 август по стар стил църквата отбелязва Голяма Богородица или Успение Богородично, уточниха от храма при манастира.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Цар Борис III панихида информация 2025
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес