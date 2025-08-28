Панихида в памет на Цар Борис III отслужиха в Рилския манастир

Панихида в памет на Цар Борис III и годишнина от смъртта му бе отслужена в Рилския манастир. Заупокойната света литургия и панихида отслужиха игуменът на Рилския манастир Адрианополският епископ Евлогий , Агатополският епископ Йеротей, архимандрит Виталий и монашеското братство на манастира. На 28 август се навършват 82 години от кончината на цар Борис III. Всяка година в деня на смъртта на цар Борис III братството на Рилската света обител отслужва панихида в съборния манастирски храм "Рождество Богородично".

Цар Борис III е погребан в Рилския манастир, но през 1946 година тялото му е ексхумирано по нареждане на държавната власт.

Днес е запазена само стъкленицата със сърцето му, което е погребано във възстановения му гроб в южния параклис на съборния храм на Рилския манастир.

На 28 август по стар стил църквата отбелязва Голяма Богородица или Успение Богородично, уточниха от храма при манастира.