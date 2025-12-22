Протестно пиене на кафе пред bTV: Ново недоволство на журналисти пред сградата на телевизията

"В петък казахме, че чашата е преляла. Опитаха се да омаловажат: водил се нормален диалог, “стандартна практика”. Нова седмица, ново начало - всичко се потвърди и вече не е сваляне от ефир, а освобождаване от работа на Мария Цънцарова. Затова Асоциацията на европейските журналисти – България кани журналисти и граждани на протестно пиене на кафе пред редакцията на bTV".

С това описание от АЕЖ организират нов протест пред сградата на телевизията след окончателното сваляне на водещата на "Тази сутрин" от ефир. Недоволството ще събере журналисти, граждани и общественици във вторник в 08:00 ч. - по време на сутрешния блок. Протестът се разпространява в социалните мрежи ТУК.

"Поводът е решението на ръководството на bTV, което твърди, че журналистката е нарушила редакционни принципи, включително с публична критика към прекия си ръководител. Напомняме, че Законът за радиото и телевизията изрично защитава правото на журналистите да критикуват публично работодателя си, без това да се счита за нелоялност. Събираме се, за да защитим свободата на словото, професионалните стандарти и правото на журналистите да задават въпроси, а не просто да приемат нареждания. Това е професионален, а не политически протест. Призоваваме за солидарност - защото ако неудобните гласове бъдат отстранявани един по един, всички губим", пишат организаторите.

От АЕЖ - България приканват: "Кафе и чай ще има. Имаме и чаши, но може да донесете и своя. Заповядайте на кафе".

