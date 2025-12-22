Войната в Украйна:

Компрометирана ли е сесия на Национален фонд "Култура": Съществени нарушения в оценителния процес

22 декември 2025, 15:53 часа 405 прочитания 0 коментара
В отворено писмо от Обединение на Независимата културна сцена се посочват сериозни проблеми с утвърждаването на резултатите по програма "Създаване и разпространение – малки проекти", приети с Протокол №13 от 11.12.2025 г. от Управителния съвет на Национален фонд "Култура" (НФК). В писмото се казва още, че самият Управителен съвет на НФК е установил съществени нарушения в оценителния процес, но въпреки това е гласувал и приел резултатите при повторно гласуване.

Нарушенията, които самият УС е открил, са:

● неравнопоставеност между проектите при оценяване;

● присъждане на високи оценки без ясна и проследима аргументация; и ниски оценки при отлична рецензия;

● несъответствие между съдържанието на проектите и мотивите в оценителните становища;

● крайно кратки срокове за оценяване, правещи невъзможно професионалното и коректно класиране.

Част от протокола от утвърждаването на резултатите по програма "Създаване и разпространение – малки проекти", приети на 11.12.2025 г. от Управителния съвет на Национален фонд "Култура" (НФК), източник: Обединение на Независимата културна сцена

В писмото, адресирано до министър-председателя в оставка Росен Желязков, членовете на Комисията по култура и медии в Народното събрание, министъра на културата Мариан Бачев, членовете на УС на НФК и изпълнителния директор на НФК, се казва, че въпреки неагтивните констатации е имало повторно гласуване, на което резултатите от сесията са утвърдени. Мотивите за това са "да не се загубят средствата по програмата", а решението е квалифицирано като "компромис за последен път".

"Подобен подход е институционално неприемлив и представлява признание за системен управленски дефицит. Утвърждаването на резултати, за които самият орган признава, че са продукт на дефектна процедура, подкопава доверието в НФК, компрометира конкурсното начало и обезценява труда на стотици професионалисти в независимия културен сектор", пишат от Обединение на Независимата културна сцена. Според тях този казус не е изолиран инцидент, "а поредна проява на хронични структурни проблеми в управлението на НФК, които се възпроизвеждат в различни програми и конкурсни сесии през последните години".

Ощетените организации са внесли 45 писма, входирани в НФК и 4 в Министерство на културата.

Искания за реформа

В отвореното писмо се заявяват няколко конкретни и принципни искания за реформа:

1. Реформа на оценителния модел

Въвеждане на ясни, измерими, релевантни на целите на програмата и публично достъпни критерии за оценка, задължителна аргументация на всяка поставена оценка и механизми за автоматично идентифициране на драстични разминавания в оценките.

Адекватни срокове за оценяване, съобразени с броя и сложността на проектите, по възможност въвеждане на процедурата за кандидатстване в предходна година на тази за реализация на проекта.

2. Гаранции за равнопоставеност и професионализъм

Адаптиране на условията на програмите и допустимостта на кандидатите по различните сесии, за да се осигури равнопоставено участие на разнообразни организации. Публични и независими организации нямат равен старт при кандидатстване при еднакви други условия в програмите. Поради ограничения ресурс на НФК е препоръчително опредлени сесии да бъдат насочени единствено към частни организации. Подобна процедура може да се приложи и към индивидуални артисти. Въвеждане на отделно оценяване по направления с експерти от съответната област с възможност за определяне на специфични критерии за оценка според вида изкуство.

3. Реален институционален контрол върху оценителните комисии

Ясна процедура и критерии при избор на експертите за оценка на проекти. Въвеждане на изискване за доказан професионален опит и експертиза на експертите в съответното направление на проектите, разпределени за оценка, както и гарантиране на липса на конфликт на интереси.

Активен мониторинг от страна на администрацията на НФК и УС върху работата на комисиите, а не формално утвърждаване на резултати, за които има установени процесуални дефекти. Предвиждане на достатъчно време за реакция.

4. Прозрачност и отчетност на Управителния съвет

Публичност на мотивите за ключови управленски решения, включително когато се пристъпва към "компромисни" решения, както и понесена административна отговорност на членовете на УС при установени нарушения.

Коректно и законосъобразно отразяване на предложения на организациите от сектора в обществени обсъждания, касаещи програмите и процедурите на НФК.

5. Ефективни механизми за обжалване и корекция

Реални, а не формални процедури за преразглеждане на резултати при доказани нарушения, без риск за санкциониране на кандидатите за участие в последващи сесии на НФК или загуба на средства от бюджета на НФК.

6. Докато ситуацията е такава - отделяне на административни средства във фонда за съдебни процедури и изплащания на обезщетения при установени процедурни нарушения и съдебни решения в полза на ощетените организации.

От Обединението на независимата сцена настояват още и за предоставяне на подробен доклад за дейността на оценителната комисия, отмяна на решението, прието с Протокол №13 от 11.12.2025 г., провеждане на нова процедура с гарантирани условия за справедливост и прозрачност и започване на открит процес за структурна реформа на Национален фонд "Култура" с участие на независимия културен сектор.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
култура Национален фонд Култура сценични изкуства
