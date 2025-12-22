Кабинетът подаде оставка:

Емблематичен журналист напуска bTV след уволнението на Цънцарова

Журналистът Стоян Георгиев, който дълги години е част от екипа на bTV, обяви, че напуска телевизията в знак на подкрепа за отстраняването на Мария Цънцарова от сутрешния блок. "Време е за истинска промяна. Тази сутрин написах молбата си за напускане на bTV, а преди малко я входирах. След 18 години в bTV и почти 25 в журналистиката поемам по нов път", съобщи Георгиев в личния си профил.

Стоян Георгиев е разследващ журналист и брат на Анна Цолова, която също напусна bTV при обстоятелства, сходни с тези около Цънцарова. Още: "Няма да се съобразяваме": bTV обвини Цънцарова в политическо пристрастие и нарушения на редица политики

Подкрепа за Мария Цънцарова

Той заявява, че застава зад Мария Цънцарова и разкрива, че е взел решение да смени професионалната си посока:

"Наскоро завърших курс за електически инсталации и вече съм сертифициран електротехник. Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа. Не само като електотехник. Това, в което вярвам е почтеността, без значение каква професия имаш. Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст. Благодаря на всички мои колеги, които вярваха в мен и които ми дадоха възможност да правя това, която обичам! Изразявам подкрепа си към Мария Цънцарова, защото тя има цялото ми уважение като проферсионалист и човек." 

Реакция

"Оттук насетне има два пътя пред работещите в bTV:

- Да бъдат журналисти, а в дефиницията на тая работа е да не лъжат, което значи, че трябва да последват Стоян Георгиев.

- Да бъдат кебапчии. Още: "Политико" за Цънцарова: Критичният глас към политиците бе заглушен от ефира

Днес имаме пример и за двете решения:

Росен Цветков застана пред камерата на сутрешния блЯк (по Добромир Иванов). Стоян Георгиев напусна", написа журналистът от "Капитал" Полина Паунова след поста на Георгиев.

