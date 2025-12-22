Лайфстайл:

22 декември 2025, 17:09 часа 638 прочитания 0 коментара
Kaufland улеснява подготовката за празниците с коледна погача на изгодна цена

С първото разчупване на хляба празничният дух влиза в дома. Коледната погача символизира добрата година и превръща трапезата в място за близост и топлина за цялото семейство. Именно затова специално за празничните дни в магазините на Kaufland коледната погача с поръска от лен и сусам може да бъде намерена с 25% отстъпка на цена от 5,99 лв. В периода до 28 декември ритейлърът осигурява специални оферти за всички продукти от празничната трапеза, които могат да бъдат разгледани онлайн тук.

В пекарната на Kaufland България празничното настроение започва с уханието на току-що изпечен хляб – хляб със семена с 40% намаление, традиционна содена питка за 1,69 лв. и бял земел само за 0,10 лв., които носят усещането за топъл и уютен дом. За всички, които все пак предпочитат домашно приготвено печиво, точените кори от „Фамилия“ в Maxi промопакет от 2 по 400 г. са налични за 3,99 лв. и са подходящи за традиционна баница.

За старта на коледното меню клиентите могат да открият богат избор от плодове и зеленчуци на изгодни цени. Сред предложенията са домати с 30% намаление за 2,79 лв./кг., късоплодни краставици за 2,99 лв./кг, чушки Долма с 23% отстъпка. За ароматните ястия от фурната, които заемат централно място на празничната трапеза, подходящи са още гъби печурки 500 г за 3,49 лв., сух чесън на топ цена от 6,99 лв./кг, кестени с 46% отстъпка, както и картофи с впечатляващите 56% намаление за 0,69 лв./кг. Плодовата селекция, подходяща за десерт, включва червени ябълки за 1,59 лв./кг, круши „Лукас“ с 40% намаление за 2,99 лв./кг и нар с 40% отстъпка, а с Kaufland Card клиентите могат да се възползват от 50% намаление на портокали на цена от 1,49 лв./кг.

Месните предложения за основните ястия също са подсигурени с атрактивни цени от свежата витрина. С Kaufland Card свински бут без кост се предлага с 52% намаление за 5,99 лв./кг (до 5 кг). Само до 24 декември клиентите могат да се възползват от специални оферти за свински врат без кост с 50% отстъпка за лоялни кленти за 7,99 лв./кг и парти кюфтенца от свинско и говеждо месо с оферта 1+1 безплатно с Kaufland Card на цена 8,29 лв, Преложенията за цяла седмица включват кайма смес „Брей!“ за 10,99 лв./кг или болярска наденица за сушене за 9,99 лв./кг. , както и свински джолан, говеждо месо от врат, сланина и др.

До 28 декември в магазините изобилства разнообразие от разядки, без които сякаш празничната маса не е същата. Два броя руска салата с шунка „Хапни“ 400 г е на цената на един за 2,49 лв. Катъкът е на топ цена от 8,99 лв./кг. Марката „Брей!“ предлага кьопоолу с български патладжан 400 г за 4,29 лв., както и катък с печени чушки с 20% намаление за лоялни клиенти.

За мезе чак до 31 декември клиентите могат да открият кашкавал „Саяна“ с 39% намаление от свежата витрина, сирене „Елена“ 1 кг. за 13,99 лв., различни видове маслини с до 43% намаление и много други.

Финалният щрих на празничната трапеза включва NESCAFÉ кафе капсули Dolce Gusto в промопакет 3 х 16 за 25,99 лв., три броя COCA-COLA, FANTA и SPRITE 2 л на цената на два за 6,78 лв., както и различни видове пенливо вино BELLA MIA на половин цена с Kaufland Card за 1,99 лв. Сладките изкушения включват торта червено кадифе, чийзкейк с малини и редица сладки изкушения. Клиентите могат да се запознаят с цялата брошура на Kaufland България тук.

Kaufland България е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 хил. хранителни и нехранителни стоки в най-големите си обекти. Годишният оборот на компанията е от над 2 млрд. лв. Тя е един от най-големите частни работодатели в страната с екип от близо 7900 служители. През 2025 г. компанията разполага със 70 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото „Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.

Антон Иванов
