Паркът за мечки в Белица отбелязва 25 години от създаването си

Паркът за мечки в Белица от днес затваря за посетители, защото обитателите му се отдават на зимен сън. Последният работен ден за тази година беше вчера, съобщиха от парка на своята официална фейсбук страница. Миналата седмица Мима, Станди и Ива бяха първите мечки, които заспаха своя зимен сън, информираха от парка. След тях на сладка дрямка са се отдали и мечките Сузана, Светла, Йета и Маринка. „Пожелаваме приятни сънища на прекрасните ни животни и очакваме с нетърпение събуждането им догодина“, написаха от парка. Оттам посочиха, че ще очакват посетители напролет догодина.

Днес се навършват 25 години от откриването на парка през 2000 г., когато се нарича „Парк за танцуващи мечки“. Това е първият парк на Балканския полуостров и в Източна Европа, в който в естествена среда живеят всички „танцуващи“ мечки в България, информира отдел „Справочна“ на БТА. Паркът е изграден с помощта на експерти, изучаващи поведението и навиците на кафявата мечка, и със средства на фондациите „Четири лапи“ и „Бриджит Бардо“. Теренът е предоставен безвъзмездно от Община Белица.

Паркът се намира в Южна Рила на 12 км от Белица, разположен е на площ от 12 хектара и на надморска височина 1200 - 1345 м. Първите негови обитатели са мечките Марияна, Стефан и Калинка. През септември 2025 г. в парка живеят 15 мечки.

Когато една мечка си направи бърлога и заспи зимен сън, това е успех, защото означава, че мечката се адаптира добре, чувства се спокойна и възвръща дивите си инстинкти, които са били подтиснати, заяви преди дни за БТА ръководителят на отдел „Посетители“ Величка Тричкова.

Източник: БТА