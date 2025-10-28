Войната в Украйна:

Мечки от Украйна намериха сигурен нов дом в България

28 октомври 2025, 15:50 часа 502 прочитания 0 коментара
Две мечки – Фрол и Фросия, са най-новите обитатели на Парка за мечки край Белица, съобщиха от фондация „Четири лапи“, които съвместно с фондация „Бриджит Бардо“ управляват мечия парк. Мечетата са седемгодишни брат и сестра и идват от защитено убежище за мечки на „Четири лапи“ в Украйна – парка Домажир.

През 2020 г. те са спасени от международната организация за защита на животните от мрачно съществуване в изоставен хотел, използвани като атракция в него. Мечките вече се намират на територията на Парка за мечки в Белица, те са в добро здравословно състояние и временно настанени в карантинния сектор, където се наблюдават от ветеринарен лекар, посочват от организацията.

Грижи за здравословния живот на мечките

Мечетата са транспортирани у нас, тъй като Парка за мечки Домажир е достигнал пълния си капацитет от 31 мечки. Преместването на животните се налага, за да се гарантира тяхното дългосрочно благосъстояние и необходимите им за спокоен и здравословен живот пространство и грижи, посочват от „Четири лапи“.

Преди да пристигнат в Парка за мечки Белица, мечетата са изминали 40-часово пътуване от Украйна през Полша, Словакия, Унгария и Румъния. Те са в България от края на миналата седмица и вече са сред най-младите обитатели на парка край Белица – 9-годишните Теди и Ива.

Както БТА писа, в началото на септември фондация „Четири лапи“ отбеляза 25 години от създаването си в България и от откриването на Парка за мечки в Белица в присъствието на представители на международната природозащитна организация и на фондация „Бриджит Бардо“, както и на много хора, ангажирани в опазването на животните и защита на техните права.

За БТА директорът на парка Никола Попкостадинов каза, че в парка живеят 15 мечки, от които вече само шест са танцуващи. В парка се полагат грижи и за животни от други балкански страни, отглеждани в лоши условия или за танцуващи мечки. Най-възрастният обитател на парка е 35-годишната Светла, която е на преклонна възраст за този вид. При отбелязването на годишнината Попкостадинов каза, че очакват двама нови обитатели на парка, с което те вече са 17.

Източник: БТА

Ева Петрова
