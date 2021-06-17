Патриарх Неофит е в стабилно състояние, съобщиха от болницата
За него се полагат комплексни медицински грижи от екипите на болницата.
Патриарх Неофит е приет в тежко състояние в болница “Токуда”
Бългaрcкият пaтриaрх Нeoфит e трaнcпoртирaн в тeжкo cъcтoяниe в нeврoлoгичнoтo oтдeлeниe нa бoлницa "Тoкудa", cъoбщaвa Dоxоlоgiа Infоnе...
"Негово Светейшество и неговите близки изразяват желание да не бъде обезпокояван и да бъде запазено неговото лично пространство", съобщават още от болницата.
Припомняме, че Патриарх Неофит приет в лечебното заведение и в средата на април. Тогава Светият синод обяви, че се е наложило Негово светейшество да влезе в лечебно заведение заради хроничните си заболявания, които периодично се обострят и трябва да бъдат проследявани в болнична обстановка.
Редактор:
Ивайло Анев
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