Патриарх Неофит е в стабилно състояние, съобщиха от болницата

За него се полагат комплексни медицински грижи от екипите на болницата.

"Негово Светейшество и неговите близки изразяват желание да не бъде обезпокояван и да бъде запазено неговото лично пространство", съобщават още от болницата.

Припомняме, че Патриарх Неофит приет в лечебното заведение и в средата на април. Тогава Светият синод обяви, че се е наложило Негово светейшество да влезе в лечебно заведение заради хроничните си заболявания, които периодично се обострят и трябва да бъдат проследявани в болнична обстановка.