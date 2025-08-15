Пицата спасява семейната вечеря от петък до неделя

В обектите на Kaufland в България вече работят 15 пицарии, а съвсем скоро предстои отварянето на още 2 нови локации. One Stop Shopping стратегията на компанията за удобно пазаруване на всичко необходимо от едно място доведе до устойчив растеж на обектите на партньори в този сегмент в хипермаркетите на веригата.

Заведенията за бързо хранене, които предлагат пица в магазините на Kaufland, са разположени в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Благоевград, Добрич, Казанлък, Кърджали и Димитровград. Сред брандовете са добре познатите Pizza Place, Pizza House, Grano, Pizza Lab, Пачрчето, Cantonata и Burger Point. Налице е интерес и към бъдещи партньорства.

Клиентите на пицариите могат да хапнат набързо, след като са пазарували, или да поръчат храна за вкъщи чрез външни платформи.

Според различни проучвания почти половината от всички доставки на пица се правят в края на работната седмица, от петък до неделя. Българите най-често се обръщат към пицата вечер – 42% от поръчките са направени между 18:00 и 20:00 ч., Най-търсените варианти от българите са вегетарианската „Четири сирена“, следвана от „Наполи“ и „Пеперони“, според данни от 2023 г. на една от водещите компании за доставки.

Сътрудничеството с Kaufland дава възможност на пицариите да увеличат обектите си и да развият своя потенциал, като се възползват от огромния клиентопоток и функционалната архитектура на хипермаркета.

От сърцето на Неапол до сърцето на квартала – пицата вече не е просто ястие, а преживяване. И когато може да бъде част от ежедневния маршрут, в магазина, който така или иначе клиентите посещават – това е ясен индикатор, че концепцията One stop shopping не е просто удобство. Това е новата нормалност, която спестява немалко време в забързаното ни ежедневие.