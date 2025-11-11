Планират изграждането на четирилентов път от Асеновград до Смолян

Правителството ускорява изграждането на четирилентовия път от Асеновград до Смолян, което ще помогне за развитие на региона чрез привличане на повече инвестиции и създаване на нови работни места.

Още: Срутище отново блокира движението по пътя Смолян - Девин

Това стана ясно по време на работно съвещание на премиера Росен Желязков с председателя на парламентарната регионална комисия, кметове и депутати от Област Смолян.

Още: Желязков откри Борда по водите, обеща "честно управление" на парите (ВИДЕО)

Техническият проект вече е готов, а догодина започват и процедурите по възлагане. Целта е максимално бързо да е готово и частичното разширяване с трета лента на отсечката.

Още: Без изявление на Желязков започна заседанието на Министерския съвет