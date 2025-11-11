Любопитно:

Планират изграждането на четирилентов път от Асеновград до Смолян

Правителството ускорява изграждането на четирилентовия път от Асеновград до Смолян, което ще помогне за развитие на региона чрез привличане на повече инвестиции и създаване на нови работни места.

Това стана ясно по време на работно съвещание на премиера Росен Желязков с председателя на парламентарната регионална комисия, кметове и депутати от Област Смолян.

Техническият проект вече е готов, а догодина започват и процедурите по възлагане. Целта е максимално бързо да е готово и частичното разширяване с трета лента на отсечката.

Елин Димитров
