Почина един от "всеотдайните и ерудирани лидери" на ГЕРБ (СНИМКА)

Дългогодишният координатор на партийната структура на ГЕРБ в Козлудуй инж. Рашо Първанов е починал, съобщава депутатът от формацията Красен Кръстев в профила си в социалните мрежи. Той бе общински съветник от групата на ГЕРБ и ръководител на експлоатацията на ядрени блокове от 1 до 4 в АЕЦ "Козлодуй".

"ГЕРБ изгуби един от своите всеотдайни и ерудирани лидери. Рашо Първанов беше отдаден на работата си и със своя авторитет беше високо ценен от всички представители на партията, както и от своите колеги в атомната столица. Ще го запомним с благия му нрав, с предаността му към каузата и подкрепата, с които остава пример за всички нас. Поклон пред светлата му памет! Съболезнования на семейството!", написа още Кръстев.

