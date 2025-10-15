Войната в Украйна:

Подмениха стоманобетонните панели на "Дунав мост" при Русе

Монтирани са всичките 128 стоманобетонни панели в затворения за основен ремонт участък на Дунав мост при Русе. Дейностите по подмяна са изпълнени в цялата отсечка с дължина 320 метра в посока Румъния, в която в момента се извършват строително-монтажни работи. През миналата седмица са изпълнявани дейности по бетонното запълване на надлъжната фуга, извършен е и монтаж на армировка и болтови дюбели за закрепване на новите панели, както и полагането на торкрет бетон при опорите на съоръжението, съобщи АПИ.

В следващите дни ще продължи производството на стоманобетонните панели, монтирането на корнизни елементи и премахването на старата колекторна система и др. Ще се работи по армировка за бетонното запълване на надлъжната фуга между лявата и дясната лента за движение и ще започне монтажът на мостови отводнители

Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности. 

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“. ОЩЕ: За час ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе

Деница Китанова
