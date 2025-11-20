Подпис пред вратата на магазина не е присъда, имаш време да развалиш сделката

Служител на компания се свързва с вас и ви предлага сключване на нов или подновяване на действащ договор. При съгласие от ваша страна, ви го доставят на посочения адрес, но ако след полагане на подписа, пожелаете да се откажете в 14-дневния срок, ви спират с аргумента, че сте били посетени не от куриер, а от представител на търговеца. Това е сред най-новите и често срещани търговски прийоми, които нарушават правата на клиентите, предупреждават от "Ние, потребителите".

Важно за потребителите

"Този специфичен начин на сключване на договори може да обърка и дори да лиши от права потребителите, ако не са информирани и не внимават. Имаме т. нар. договор извън търговски обект, защото е подписан при едновременното присъствие на потребителя и представител на търговеца при посещение в дома, по време на пътуване и т.н. При него много хора си мислят, че след поставяне на подпис, са се обвързали завинаги. Законът обаче дава право на отказ до 14 дни", разяснява Габриела Руменова.

Важно е потребителите да знаят, че търговецът има задължението да им предостави пълна и ясна информация още преди сключването на договора – за себе си, за това какво точно купуват, за крайната цена, условията за плащане и доставка, но и за правото на отказ в 14-дневен срок и реда за упражняването му. Ако информацията за правото на отказ липсва, този срок се удължава на до една година и 14 дни.

"Законът ясно защитава вашите права в тази ситуация. Ако сте подписали договор чрез използването на такъв способ за продажба, имате 14 дни да се откажете от него, без да обяснявате причините си и без да дължите неустойки", казва Руменова. И подчертава, че правото важи, без значение дали договорът е подписан с представител на търговеца където и да било извън обектите му или е изпратен по куриер. Изключение са случаите, в които търговецът може да докаже, че при договор за стоки по индивидуални параметри отказът е дошъл, когато изработването им вече е започнало.

Как да упражните правото си на отказ?

Уведомете търговеца писмено – по имейл, с препоръчано писмо или на друг траен носител, за решението си да се откажете от договора. Важно е да го направите преди изтичането на 14-дневния срок. Запазете доказателства за изпращането на уведомлението – това е вашата гаранция, че сте упражнили правото си надлежно и в срок.

Търговецът е длъжен да ви върне всички суми, включително разходите за стандартната доставка, без забавяне и не по-късно от 14 дни след като е получил уведомлението ви. В случай че сте използвали някаква услуга през този период, той може да удържи част от сумата, съответстваща на ползваните услуги.

"Ако получите оферта по телефона или при индивидуален контакт с търговец извън офиса или магазина му, помнете – имате право да разгледате проекта на договор, включително у дома на спокойствие, и дори да решите да го подпишете, можете да се откажете от него в срок от 14 дни. Не позволявайте на никого да ви кара да се чувствате обвързани завинаги само защото сте подписали договор извън търговски обект. Ако търговецът не желае да приеме вашия отказ или ви заплашва с наказателни клаузи, това е нелоялна практика и може да подадете жалба. За такива случаи законът предвижда санкции от по няколко хиляди лева. Пазете документите, записвайте кореспонденцията и ако имате съмнение, потърсете правна помощ", обобщава Габриела Руменова.