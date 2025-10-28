Как да оспорим успешно в съда сметката за парно: Говори Габриела Руменова

Всеки клиент на "Топлофикация" може да оспори в съда сметката си за парно, ако тя е издадена в периода, в който е действала вече отменената от Съда на Европейския съюз методика за дялово разпределение. На база на тази формула се изчислява колко дължи един клиент за парно и топла вода. Съдът на ЕС обаче я обяви по-рано през октомври за непрозрачна, посочи, че тя не осигурява точно отчитане на индивидуалното потребление на абонатите, и допълни, че методиката се основава на теоретични данни, а не на тези, които излизат на практика.

За да постигне успех в съда обаче, клиентът ще трябва да докаже, че начислената му сума не отразява реалното му потребление, уточни пред Actualno.com основателят на онлайн платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова.

При какви условия може да се атакуват сметките в съда?

"За да има шанс потребител да спечели делото си, той трябва да докаже, че начислената му сума не отразява реалното му потребление, както и да се установи, че методиката е приложена по начин, който не осигурява прозрачност и води до неправилно изчисление. Клиентът ще трябва евентуално да представи доказателства (например отчетите от разпределителя). Възможно е да бъде назначена експертиза", смята тя.

С други думи – самото решение на Съда на Европейския съюз е "силен аргумент, но не е достатъчно доказателство", посочва Габриела Руменова.

Всеки конкретен случай трябва да се разглежда индивидуално

Решението на Съда на ЕС, че математическата формула, по която се изчислява т. нар. дялово разпределение в сметките за парно, не дава възможност за прозрачност и точност на отчитането на индивидуалното потребление, "поставя под съмнение законността на начина, по който са изчислявани сметките, но всеки конкретен случай трябва да се разглежда индивидуално", добавя още основателят на "Ние, потребителите".

По думите ѝ - това означава, че на всеки потребител се предоставя възможност да оспори своята сметка в съда, като се позове на въпросното решение. Вече съдът ще прецени конкретните обстоятелства – "дали начисленията са били направени по непрозрачна формула и дали това е довело до реална вреда за клиента".

Споровете

Председателят на Асоциацията на топлофикациите Кремен Георгиев пък смята, че щом Съдът на ЕС не е казал как трябва да изглежда новата формула, за да бъде тя прозрачна и вярна, "всяка жалба, която е подадена срещу тази формула, е подадена без никаква визия каква би трябвало да бъде тя (методиката - бел. ред.), или какво би трябвало да замени тази формула, за да стане всичко наред". "Това е деструктивен подход", каза пред БНР той на 27 октомври: След решението на Европейския съд: Топлофикациите се тюхкат, че абонати обжалват сметките си за парно.

Ден по-късно, в ефира на БНТ, Георгиев заяви, че никой не казва как трябва да изглежда въпросната математическа формула, която е основата на дяловото разпределение. Имало и други начини, но най-добрият бил именно тази формула. Нямало жалби от абонати в съда срещу топлофикации, а от "едни организации", които се надяват да отпадне сградна инсталация. Само че делото, заради което Европейският съд се произнесе, е заведено точно от абонат и е за конкретна сметка за парно и топла вода. Освен това Съдът на ЕС с решението си не казва, че сградна инсталация е нещо незаконно, но постановява, че на хората трябва да им е ясно защо и за какво плащат, на база обективни показател: Не сте длъжни да разбирате колко плащате за парно и топла вода: Топлофикационни внушения по БНТ.

Този месец експерти, участвали в множество експертни комисии и завеждали дела срещу наредба на Министерството на енергетиката, свързана с топлофикационните дружества, обявиха на пресконференция, че според тях изравнителните сметки съдържат неправилно съставен компонент, с който "Топлофикация София" кара хората да плащат дори за неизползвана топлина. Цитирани бяха случаи, показващи как дружеството прибира солидни суми от хиляди свои клиенти чрез "невярна", по думите на експертите, формула за изчисление на заплащането на сградна инсталация: Плащаме по "невярна" формула: Как съдът поряза "Топлофикация" за незаконна наредба, но промяна няма.

Какво става, ако нова наредба влезе в сила чак след начисляването на първите сметки за парно?

Тъй като новата формула трябва да се представи от Министерството на енергетиката и след това да се предложи за обществено обсъждане в рамките на месец, то се предполага, че първите сметки за парно вече ще са излезли през това време. Как ще бъдат изчислени те, когато действащата към момента методика за дялово разпределение е отменена от Съда на ЕС?

"На практика, дори първите сметки да бъдат изчислени по досегашния ред, те ще могат да бъдат оспорвани, ако се установи, че използваната формула противоречи на европейските изисквания за прозрачност и точност, вече с позоваване на това решение на Съда на ЕС", казва Габриела Руменова.

Тя посочва, че решението на Съда на Европейския съюз е задължително за всички институции и следва да доведе до отмяната на формулата в настоящия ѝ вид и до пренаписването ѝ.

Дискусиите около формулата за дялово разпределение продължават с години. Върховният административен съд (ВАС) я е отменял, обявявал я е за нищожна, като след това отново се приема същата формула. Последната уж промяна беше направена преди 4-5 месеца и трябваше да влезе в сила със задна дата от 25 февруари 2025 г. ВАС обаче спря действието ѝ, докато не се произнесе по законността ѝ. Мотивите на съда са, че вредите, които ще претърпят гражданите, които я оспорват, са икономически и са непротивопоставими на обществения интерес.

От Министерството на енергетиката все още не са обявили дали имат готов вариант на нова наредба. Actualno.com изпрати въпроси към ведомството и очаква отговори.