Политиците не трябва да търсят на баницата мекото: Милица Гладнишка в Студио Actualno (ВИДЕО)

Политиците не трябва да търсят на баницата мекото. Да отидат да орат полето, за да си направят баница. Защото трябва да се свърши много, много работа, за да се даде тласък нагоре в държавата.

Това каза актрисата Милица Гладнишка в предаването "Студио Actualno" във връзка с предстоящите парламентарни избори на 19 април. Тя апелира гражданите да излязат и да дадат своя глас, за да се промени статуквото и да се даде шанс на младите хора.

Милица Гладнишка е част от музикалния проект "Лисицата и котараците", заедно с Николай Воденичаров - Никеца и Иван Велчев. Тримата таланти създават албума "Песни по велики романи" и вече две години обикалят България и разказват своите истории, прекарвайки публиката през много състояния. Тяхното творчество, силно обвързано със социалните послания и личната отговорност, ни дава един нов и свеж прочит на темите от познатите ни романи.

В концертите им можете да чуете познати хитове, смели аранжименти на вечни класики и напълно непознати песни за познати герои от книги. Групата завихря шоу, което е непознато в България, защото съчетава джаз, рок, поп, мистика, алтернативна музика и дори естрада.

Групата вече има своите два видеоклипа на две от песните по романи! “Здравей, покойник” , която е любовна песен, въпреки “закачливото” си заглавие и “ Devil sent me” - абсолютния рок хит, който спечели сърцата на публиката. Преди две седмици групата пусна и най-новото си парче "A B C", вдъхновена от романа "Гняв" на Стивън Кинг, който засяга темата за насилието сред младежите и последиците от него. Историята проследява ученик, който извършва стрелба в училище – тема, която и днес остава болезнено актуална.

Повече за музиката и творчеството като отражение на социално значимите теми - вижте в интервюто.