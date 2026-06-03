Най-важните новини за деня: 3 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 3 юни 2026 г.

РАДЕВ: ИЗНАСЯМЕ ДАННИ ЗА БЕЗОБРАЗНИ ХАРЧОВЕ И БЕЗСРАМНИ ЗАПЛАТИ В ДЪРЖАВНИ ДРУЖЕСТВА И ТО НА ЗАГУБА

"През изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард долара, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард долара, но преди да си тръгне източиха хазната, така че ракети няма да купуваме. За съкращаване на майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват, напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълния размер на швейцарското правило."

СЛЕД ДЪЛГО И СКЪПО ПАРТИ: ГЪЛЪБ ДОНЕВ ОТВОРИ ЧЕКМЕДЖЕТАТА И ПОКАЗА ОТКЪДЕ ИДВА ДЕФИЦИТЪТ

Държавната хазна е изправена пред безпрецедентно изпитание, след като реалните числа зад гордо рекламираните балансирани бюджети най-после излязоха наяве. Поредица от отлагани плащания за милиарди, безконтролно раздуване на разходите за купуване на политическо одобрение и изпразнени авансово държавни дружества са поставили страната на прага на наказателна процедура от Брюксел. "Финансовата реалност в момента показва стряскащ дефицит от 7,4% или над 1,5 млрд. евро, ако не се предприемат незабавни и болезнени мерки за свиване на разходите". Горчивата диагноза беше поставена от финансовия министър Гълъб Донев на брифинг след заседанието на Министерския съвет.

ОБРАТ: ВЛАСТТА СЕ ОТКАЗА ОТ ОТПАДАНЕТО НА КОВИД ДОБАВКАТА ПРИ ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕТО НА ПЕНСИИТЕ, НО С УСЛОВИЕ ЗА НОВИТЕ ПЕНСИОНЕРИ

Обрат с предложенията за съкращаване на разходите в удължителния бюджет. Ден след като ги обявиха, от "Прогресивна България" оттеглиха по-голямата част от тях, като най-съществен е отказът от отпадането на ковид добавката при осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило от 1 юли. Това стана по време на дебатите по удълженото действие на бюджета за 2025 година в парламента.

"НЕ ВЗИМАМЕ КОВИД-ДОБАВКАТА, А УВЕЛИЧАВАМЕ ПЕНСИИТЕ": ПРОДАНОВ ОБЯСНИ СКАНДАЛНИТЕ СИ ДУМИ ЗА 2-ТЕ ЕВРО

Не взимаме ковид-добавката, а увеличаваме пенсиите. Фразата, която ми сложила в устата, че не всички пенсионери ще умрат от глад без тези 2 евро, беше само първата час от моето изказване. Втората беше, че няма да оставим нито един пенсионер да изпадне зад борда. Но ще го правим таргетирано – не през пенсионната система, а през социалната. Това каза депутатът от "Прогресивна България" и председател на временната бюджетна комисия Константин Проданов в ефира на Нова телевизия във връзка с предложението да не се осъвременява т.нар. ковид-добавка към пенсиите. Идеята мина на второ четене в комисия на 2 юни. Тя означава, че така се спестяват по 2,39 евро от пенсията на всеки пенсионер.

"ГАБРОВСКИ ОКТОПОД": ДЕЙСТВА ЛИ МРЕЖА ОТ ИНТЕРЕСИ СРЕЩУ ГРАЖДАНИ И ФИРМИ?

Преплитане между линиите на местна власт, национална политика, съдебна система, адвокатска среда и кадастър, с повдигане на сериозни въпроси за безпристрастността и обществения интерес – такава изглежда картината в Габрово, където общината води редица дела срещу граждани и фирми или се защитава по дела срещу свои актове. Знаков е случаят с кожарската фабрика на ул. "Орловска" 154, където страна са кметицата на града Таня Христова и брат ѝ Димитър Баджаров. От документи, с които Actualno.com се сдоби, силно впечатление прави, че Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която разполага със собствен бюджет и юристи, през годините е възлагала външно правно обслужване на адвокатски дружества, включително за службата в Габрово. Това повдига въпроса защо държавна структура, която плаща заплата на юристи, дава допълнителни пари за външни адвокати, и по какви преписки са работили те.

300 000 ЛВ. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА РАЗМЕНЕНО БЕБЕ В "ШЕЙНОВО": СЪДЪТ ОБАЧЕ КАЗА, ЧЕ МАЙКАТА СЪЩО НОСИ ВИНА

Една от майките е допринесла за размяна на бебето ѝ с друго в АГ болница "Шейново" - това гласи съдебно решение (на Върховния касационен съд – ВКС). Коментар за крайно интересното решение направи юрист, който се е занимавал със случая – юристът посочи, че случаят е много травматизиращ.

РАЗКРИТИЯ ЗА "НЕЗАКОННИЯ ГРАД" ВЪВ ВАРНА: БИВШ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ПРОГОВОРИ ЗА "БАБА АЛИНО"

Мистериозна акция "на сляпо", организирана лично от кмета на Варна Благомир Коцев, и готови къщи, изникнали в местността "Баба Алино". Това разкри вече бившият главен инспектор в "Строителен контрол" - Варна Делян Грудев в ефира на Нова телевизия. Разказът му повдига редица въпроси за това какво точно се случва на терена и кой е трябвало да упражнява контрол.

"ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" СЕЗИРА ДАНС И ПРОКУРАТУРАТА ЗА СДЕЛКИ НА ВАЛЕНТИН ЗЛАТЕВ С РУСКИ ИМОТИ

"Демократична България" е изпратила сигнали до прокуратурата и ДАНС заради данни за възможно заобикаляне на санкциите на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването на имоти, свързани с Руската федерация, от бизнесмена Валентин Златев.

"НЕ ЗАМЪРСЯВАМЕ": ОФИЦИАЛНИ ДАННИ ОПРОВЕРГАХА ТЕЦ "БОБОВ ДОЛ" НА ФОНА НА ПУШЕК И ПРОТЕСТИ

Пет превишения на средночасовата норма за серен диоксид и две превишения на среднодневната норма за фини прахови частици (ФПЧ) са отчетени в района на ТЕЦ „Бобов дол“ от началото на 2026 г. Това показват данни на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС), които от „Грийнпийс“ – България са получили по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Те допълват с конкретика картината на дим във въздуха, протести в Големо село и вече едноседмичния стоп на работата на централата.

БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ПОСТАВЕНА В ПРОЦЕДУРА ПО СВРЪХДЕФИЦИТ: ПРЕПОРЪКАТА НА ЕК Е ФАКТ, НА ХОД Е СЪВЕТЪТ НА ЕС

Европейската комисия препоръча днес, 3 юни, България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Очакваната новина, за която премиерът Румен Радев заговори още в края на миналата седмица, бе оповестена от изпълнителния орган на ЕС в рамките на пролетния Европейски семестър. Процедурата по прекомерен дефицит (ППДФ) е механизъм, който има за цел да гарантира, че страните членки на ЕС възстановяват или поддържат дисциплината в държавните си бюджети.

ЕС ОТКРЕХНА ВРАТАТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА ЕВРОИЗЛАЗ: КОНСТИТУЦИОННИ ПРОМЕНИ И НИЩО ПОВЕЧЕ!

Разширяването е нашата обща цел, а бъдещето на Македония е неразривно свързано с Европейския съюз. Приемането на договорените конституционни изменения обаче остава единственият начин за официално започване на преговорите за присъединяване. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща на съвместната пресконференция с премиера Християн Мицкоски, обобщи МКД. Още: "Не е честно": Мицкоски за очакванията към македонското правителство преди визитата на Коща

ДЕМОНИТЕ НА СЪРБИЯ: Д-Р БИСЕР БАНЧЕВ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

„Сръбското общество се опитва да се пребори със своите демони. Тази вътрешна драма не е от вчера, не е дори от момента, в който Вучич стана президент през 2017 г.“, заяви в Студио Actualno Балкани д-р Бисер Банчев от Института по балканистика към Българската академия на науките (БАН). Повод за разговора беше ескалацията на протестите в Сърбия в края на май, когато улиците на Белград се изпълниха с протестиращи студенти срещу режима на Александър Вучич.

ВЗИМАНЕТО НА ДРОГА Е ЛИЧЕН ИЗБОР: ГОВОРИ ПСИХОЛОГЪТ ИЛИАН ИЛИЕВ (ВИДЕО)

Психоактивните вещества се справят перфектно със задачата да променят психологическото състояние на хората, в различни аспекти, защото те са различни групи...Не ми се иска да предполагам каква е ситуацията, но това дали психоактивните вещества могат да те доведат до безпаметност е възможно.

ГРЪМКО "БУМ" ЗА ПУТИН ОТ ЗЕЛЕНСКИ НА НАЙ-ВАЖНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ В РОДНИЯ ГРАД НА РУСКИЯ ДИКТАТОР – САНКТ ПЕТЕРБУРГ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Откриването на Международния икономически форум в Санкт Петербург може да се счита за оглушително успешно!". Това подигравателно написа в официалния си канал в Телеграм украинският военен анализатор Олександър Коваленко – а подигравката е една от първите в очертаващата се лавина, след като рано тази сутрин стана ясно, че украински далекобойни дронове са поразили Петролния терминал в Санкт Петербург. Това е един от стратегическите обекти в руската критична инфраструктура – по официална държавна класификация. Губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов вече потвърди в официалния си канал в Телеграм, че имало и няколко ранени – ОЩЕ: Украйна отговори на руските ракети и дронове: С атака в Москва, удар в Санкт Петербург и горящ ракетен завод в Мичуринск (ВИДЕО)

ФОРУМЪТ НА ПУТИН В САНКТ ПЕТЕРБУРГ: УКРАИНЦИТЕ НЕ БЯХА ПОКАНЕНИ, НО ПРИСТИГНАХА ПЪРВИ С ОГНЕНОТО СИ ШОУ (ВИДЕА)

Както вече писахме, тази сутрин, 3 юни, петролният терминал в Санкт Петербург гръмна след атака с украински дронове. Това е стратегически обект на руската критична инфраструктура, в който се помещават 31 резервоара за съхранение на петрол с капацитет от 12,5 милиона тона годишно.

УКРАЙНА ОТГОВОРИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ И ДРОНОВЕ: С АТАКА В МОСКВА, УДАР В САНКТ ПЕТЕРБУРГ И ГОРЯЩ РАКЕТЕН ЗАВОД В МИЧУРИНСК (ВИДЕО)

След масираната комбинирана руска въздушна атака, която отне живота на 23 души в Украйна, дойде ред на украинците да отговорят. Техният отговор тази нощ беше насочен към няколко руски региона, включително Москва и Ленинградска област. В Тамбовска област също имаше удар – срещу завод за производство на ракетни и авиационни системи, всичко това е ясно от официални съобщения и видеокадри - ОЩЕ: Руските ракети и дронове избиха още цивилни в Киев, Одеса и Днипро. Украйна подпали поредна руска рафинерия (ВИДЕО)

ЛЕКАРСТВА СРЕЩУ РЕСУРСИ? НОВАТА ПОЛИТИКА НА ТРЪМП СРЕЩНА ОТПОР В АФРИКА

Няколко африкански държави отказват американска медицинска помощ, възмутени от исканията на администрацията на Доналд Тръмп за достъп до частни здравни досиета и минерални ресурси в замяна на животоспасяващи лекарства, пише The Wall Street Journal.