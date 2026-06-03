Руснаците в чужбина, говорещи против Путин и войната в Украйна, ще остават без имущество в Русия

Съветът на федерацията (горната камара на руския парламент) одобри закон за изземване на имуществото на руснаци, напуснали страната и противопоставящи се на руския диктатор Владимир Путин, както и на войната в Украйна. Законът е приет на база да не се допускат няколко вида нарушения.
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Става въпрос за следните членове от Кодекса за административните нарушения (КАД) на Руската федерация, които не трябва да бъдат нарушавани:
- "незаконно получаване на информация с ограничен достъп" (член 13.14.1)
- "злоупотреба със свободата на средствата за масова информация" (член 13.15)
- "нарушения в сферата на разпространението на информация, включително сред деца, както и материали, призоваващи към тероризъм" (членове 13.36 и 13.37)
- "публично отъждествяване с действията и решенията на ръководството на СССР с нацистка Германия" (член 13.48)
- "нарушение на разпространението на информация за защитени лица" (член 17.13)
- "нарушение на процедурата за дейността на чуждестранен агент" (член 13.14.1). 19.34)
- "дребно хулиганство със специални характеристики" (алинеи 3-5 от член 20.1)
- "производство и разпространение на екстремистки материали" (член 20.29)
"Тези, които избягаха в чужбина и с помощта на западни спонсори призовават към тероризъм и екстремизъм, оправдават нацизма и обиждат нашите войници и офицери, трябва да разберат, че ще трябва да отговарят за действията си. Както за криминални престъпления, така и за административни нарушения", заяви председателят на Държавната дума Вячеслав Володин - той е цитиран в официалния сайт на Думата. Законът вече мина в Думата - ОЩЕ: "Никога не се връщайте": Русия прие брутален закон за конфискация на имоти