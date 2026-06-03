Руснаците в чужбина, говорещи против Путин и войната в Украйна, ще остават без имущество в Русия

Съветът на федерацията (горната камара на руския парламент) одобри закон за изземване на имуществото на руснаци, напуснали страната и противопоставящи се на руския диктатор Владимир Путин, както и на войната в Украйна. Законът е приет на база да не се допускат няколко вида нарушения.

Още: Форумът на Путин в Санкт Петербург: Украинците не бяха поканени, но пристигнаха първи с огненото си шоу (ВИДЕА)

Става въпрос за следните членове от Кодекса за административните нарушения (КАД) на Руската федерация, които не трябва да бъдат нарушавани:

"незаконно получаване на информация с ограничен достъп" (член 13.14.1)

"злоупотреба със свободата на средствата за масова информация" (член 13.15)

"нарушения в сферата на разпространението на информация, включително сред деца, както и материали, призоваващи към тероризъм" (членове 13.36 и 13.37)

"публично отъждествяване с действията и решенията на ръководството на СССР с нацистка Германия" (член 13.48)

"нарушение на разпространението на информация за защитени лица" (член 17.13)

"нарушение на процедурата за дейността на чуждестранен агент" (член 13.14.1). 19.34)

"дребно хулиганство със специални характеристики" (алинеи 3-5 от член 20.1)

"производство и разпространение на екстремистки материали" (член 20.29)

"Тези, които избягаха в чужбина и с помощта на западни спонсори призовават към тероризъм и екстремизъм, оправдават нацизма и обиждат нашите войници и офицери, трябва да разберат, че ще трябва да отговарят за действията си. Както за криминални престъпления, така и за административни нарушения", заяви председателят на Държавната дума Вячеслав Володин - той е цитиран в официалния сайт на Думата. Законът вече мина в Думата - ОЩЕ: "Никога не се връщайте": Русия прие брутален закон за конфискация на имоти