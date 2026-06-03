Гняв след като бензинът взе да липсва и в Московска област, но официално: Русия е велика (ВИДЕО)

Продажбата на бензин на бензиностанциите в Московска област започна да се ограничава. "Уведомяваме Ви, че от 00:01 ч. на 30 май 2026 г. до второ нареждане ще бъде въведен препоръчителен лимит за продажби на гориво на клиент: бензин - не повече от 60 литра, дизелово гориво - не повече от 100 литра. Администрация". Това гласи съобщение на касата на веригата бензиностанции ОРТК в Троицк, предаде msk1.ru.

"[Лимитът е въведен] поради настоящата пазарна ситуация в цялата мрежа и извън нея", потвърдиха от офиса на компанията.

ОРТК управлява няколко десетки бензиностанции в Московска област. На уебсайта на компанията е посочено, че има собствена петролна база "Частцовская" в района на Одинцово.

Бензиностанциите на "Лукойл" въведоха лимит от 100 литра бензин на клиент, докато бензиностанциите на "Газпром" спряха да продават повече от 100-150 литра от всякакво гориво на човек.

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В чатове в социалните мрежи вече се разменят съобщения как горивата по бензиностанциите не са в изобилие.

"Бензиностанцията след Деулино (район Сергиев Посад, приблизително на 70-80 км от Москва – бел. ред.) – вече седмица доставят бензин през седмица. НЯМА НИКАКЪВ 92 бензин (отбихме се вчера вечерта), а на други бензиностанции цените внезапно скочиха от 64 рубли за литър на 77 рубли".

"Бензиностанцията преди Софрино (между Пушкино и Сергиев Посад – бел. ред.) имаше само дизелово гориво, обикновен А-95 и никакъв А-92".

"Само аз ли не разбирам нещо? Днес на бензиностанция отказаха да ми продадат 40 литра бензин. Да, знам за настоящите ограничения. Но имам и кола, и мотоциклет със себе си. Защо лимитът се изчислява на човек, а не на превозно средство? Дори предложих да сваля мотоциклета от багажника му и да го паркирам до него на паркинга, за да е ясно, че е напълно функционално второ превозно средство. Въпреки това отказаха", написа собственик на автомобил, публикувайки снимка на своя SUV с мотоциклет, прикрепен отзад, на бензиностанция на "Газпром" в Московска област.

"В Московска област също е забавно. Вчера някой ме посъветва да проверя приложението и да видя, че бензинът има навсякъде. Трябва ми AI-100, а от "Яндекс" казаха, че "Роснефт" го има. Прекарах половин час в шофиране до там и всички колонки бяха с надпис за отказ. Продавачите признаха, че нямат AI-100 от няколко дни и не знаят кога ще го имат! Но защо да лъжем и да губим времето на хората, Роснефт?!", казва друг шофьор.

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И глас от Екатеринбург - няма достатъчно бензин, трябва да се плаща в брой:

Something absolutely horrific is happening in Yekaterinburg. A Russian woman is complaining that fuel shortages have started there, and on top of that, she's being forced to pay in cash. But she doesn't have any. Can you imagine the horror? pic.twitter.com/UHuoHDED4P — WarTranslated (@wartranslated) June 3, 2026

Властта в Русия: Всичко е наред

Заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Панкин заяви, че "Русия е мощна, велика сила с голям икономически потенциал, а не "бензиностанция", както безразсъдно беше наричана страната в миналото", съобщава ТАСС. Всъщност и сега Русия е наричана бензиностанция с ракети, но вече без бензин.

"Показахме, че не сме изолирани, че имаме партньори. Нашите партньори виждат, че работим с тях на съвсем различен принцип, а именно взаимна изгода. Не отнемаме, а споделяме“, настоя Панкин.

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Междувременно, двама души загинаха при експлозия и пожар на булевард "Ленин" в Тула. Според "Myslo" пожарът е възникнал в оръжеен завод на A+A, производител на оръжия и боеприпаси. Министерството на извънредните ситуации заяви, че пожарът е обхванал площ от 250 квадратни метра:

А в украинския град Днипро, с касетъчни боеприпаси Русия порази промишлени складове:

Russian ballistic strikes sparked a major fire in Dnipro, with Mayor Filatov saying ATB warehouses were hit. Cluster munitions were also reportedly used again during the attack on the city. #Ukraine pic.twitter.com/Huby4e3Yox — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 3, 2026