Една държава със сигурност ще има финалист на Ролан Гарос, фаворитът обаче е друг

Италия със сигурност ще излъчи финалист в мъжкия турнир на Ролан Гарос през 2026 година. Това стана ясно, след като Флавио Коболи победи Феликс Оже-Алиасим с 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 в мач от 1/4-финалите. За пръв път в кариерата си той се класира на полуфинал в Големия шлем, а там го очаква сблъсък срещу победителя от италианския дуел Матео Беретини - Матео Арналди. Това означава, че италианец със сигурност ще бъде на финал в турнира.

Въпреки отпадането на Синер: Италия властва при мъжете на Ролан Гарос

Горната част на схемата в Париж стана напълно открита за всеки миналия четвъртък, която неуязвимият месеци наред Яник Синер отпадна от Хуан Мануел Серундоло. Коболи е един от тенисистите, които продължават да извличат максимума от отсъствието на лидера в световната ранглиста. В миналия кръг италианецът загуби първия си сет на турнира, но успя да надвие американеца Закари Швайда. Днес той записа успех срещу Оже-Алиасим след три часа и 23 минути игра.

Felix Auger Aliassime whiffed an overhead during his match against Flavio Cobolli at Roland Garros.



The wind today had other plans.



😭😭😭😭 pic.twitter.com/jZfc68J2Pj — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 3, 2026

Въпреки че загуби първия сет, Коболи отново игра на много високо ниво и спечели най-важните точки. Той взе десет от 14 разигравания при 30-30 и за първи път в кариерата си надви играч от топ 10 в турнир от Големия шлем. Така Коболи със сигурност ще се изкачи с четири позиции в ранглистата и в понеделник ще дебютира в челната десетка, ако Якуб Меншик загуби срещу Александър Зверев в петък.

Едва за трети път в историята двама италианци ще стигнат до полуфинал на турнир за Големия шлем, като първите бяха Никола Пиетранджели и Орландо Сирола през 1960 в Париж. Следващите бяха Синер и Лоренцо Музети през миналата година, отново във Франция. Самият полуфинал с Беретини или Арналди ще бъде първи изцяло италиански в историята, а победителят може да стане първи шампион от страната на Ролан Гарос от 1976 насам. Тогава титлата попадна в ръцете на Адриано Паната.

Коболи има три титли от АТП тура, като две от тях са на клей настилките в Хамбург и Букурещ. Той обаче няма трофей над АТП 500. Фаворит за титлата на Ролан Гарос обаче остава Александър Зверев, който ще играе с Якуб Меншик в другия полуфинал.