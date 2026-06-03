"Налагат ви неизгодна сделка": Марк Рюте с обръщение към руските мъже, призовани на фронта (ВИДЕО)

Генералният секретар на НАТО се обърна към руските мъже, които биват подтиквани да отидат да воюват срещу Украйна.

„На вас ви налагат неизгодна сделка. Мъже като вас, които влизат в битка, няма да преминат обучение. Оборудването, което ще ви предоставят, ще бъде некачествено. Има много голяма вероятност да загинете или да бъдете ранени, докато сте там. И има вероятност, ако бъдете ранени, да ви оставят да страдате в калта и да умирате. Затова, когато говорим за десетки хиляди руски жертви, това не е абстракция. Вероятно това ще сте вие“, обърна се към руснаците Марк Рюте.