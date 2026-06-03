Войната в Украйна:

"Налагат ви неизгодна сделка": Марк Рюте с обръщение към руските мъже, призовани на фронта (ВИДЕО)

03 юни 2026, 21:20 часа 758 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Налагат ви неизгодна сделка": Марк Рюте с обръщение към руските мъже, призовани на фронта (ВИДЕО)

Генералният секретар на НАТО се обърна към руските мъже, които биват подтиквани да отидат да воюват срещу Украйна.

„На вас ви налагат неизгодна сделка. Мъже като вас, които влизат в битка, няма да преминат обучение. Оборудването, което ще ви предоставят, ще бъде некачествено. Има много голяма вероятност да загинете или да бъдете ранени, докато сте там. И има вероятност, ако бъдете ранени, да ви оставят да страдате в калта и да умирате. Затова, когато говорим за десетки хиляди руски жертви, това не е абстракция. Вероятно това ще сте вие“, обърна се към руснаците Марк Рюте.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Руснаци Русия Марк Рюте война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес