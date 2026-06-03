Кабинетът "Радев":

Украйна е толкова успешна сега, че Путин е в състояние да организира парад за 9 май само с официален президентски указ от Зеленски

03 юни 2026, 19:22 часа 185 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Украйна е толкова успешна сега, че Путин е в състояние да организира парад за 9 май само с официален президентски указ от Зеленски

Думите от заглавието са на генералния секретар на НАТО Марк Рюте - и е крайно ясно какво касаят, а именно как руският диктатор Владимир Путин се обади чак на американския президент Доналд Тръмп да говори за примирие на 9 май, Деня на победата, защото Украйна вече има как да удря дори по Москва. Рюте дойде днес, 3 юни, за пореден път в уркаинската столица Киев:

"Не следя всеки ден какво прави всеки ден Путин, Украйна просто отговаря на ударите срещу нея. Мисля, че ударите ни са оправдани. Те трябва да разберат, че ако продължат да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. Но ние отговаряме изключително с удари срещу петролни рафинерии или оправдани военни цели", каза и украинският президент Володимир Зеленски.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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