Украйна е толкова успешна сега, че Путин е в състояние да организира парад за 9 май само с официален президентски указ от Зеленски

Думите от заглавието са на генералния секретар на НАТО Марк Рюте - и е крайно ясно какво касаят, а именно как руският диктатор Владимир Путин се обади чак на американския президент Доналд Тръмп да говори за примирие на 9 май, Деня на победата, защото Украйна вече има как да удря дори по Москва. Рюте дойде днес, 3 юни, за пореден път в уркаинската столица Киев:
- Указ на Зеленски: Разрешавам провеждането на парад в Москва на 9 май
- Путин излезе на скромен парад за 9 май след разрешение от Киев: "Победата винаги е била и винаги ще бъде наша!" (ВИДЕО)
NATO's Rutte:— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
Ukraine is now so successful that Putin is only able to organize a 9th of May parade with an official presidential decree by Zelensky. pic.twitter.com/tzjFKiIcDd
"Не следя всеки ден какво прави всеки ден Путин, Украйна просто отговаря на ударите срещу нея. Мисля, че ударите ни са оправдани. Те трябва да разберат, че ако продължат да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. Но ние отговаряме изключително с удари срещу петролни рафинерии или оправдани военни цели", каза и украинският президент Володимир Зеленски.
Zelensky:— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
I'm not checking tracking Putin's itinerary every day.
We are just responding to the strike against Ukraine.
I think we are justified with our strikes.
They need to understand that if they continue using drones and missiles against us, we will be doing the same.… pic.twitter.com/x2cGkSVkKs