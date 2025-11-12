Силен ход от Хулио Веласкес! Подписа с агенти на световни звезди

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес подписа договор с мениджърска агенция, която представлява световноизвестни мениджъри и футболисти. Нейното име е AS1. Базирана е в английската столица Лондон. Сред наставниците изпъква това на мениджъра на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим. При играчите може да отличим Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед), Луис Диас (Байерн Мюнхен), Мойзес Кайседо (Челси), Нуно Мендеш (ПСЖ).

Веласкес с нови агенти

Веласкес наскоро подписа нов договор с Левски, който е до лятото на 2028 година. Испанецът пристигна на „Герена“ в началото на 2025-а, като достигна с тима до второто място през миналия сезон. На стадион „Георги Аспарухов“ той дойде със съдействието на родния мениджър Милко Бански. Настоящата кампания стартира със силно представяне в евротурнирите и достигане до плейоф за Лигата на конференциите. В същото време Левски се намира на първата позиция в класирането в Първа лига, припомнят от "Тема Спорт".

Наскоро един от капитаните на "сините" Марин Петков смени мениджърската агенция, която да го представлява. Той парафира с Universal Twenty Two и вече е представляван от Едуардо Мариньо. Тази компания държи правата и на преминалия това лято от Нюкасъл в Ливърпул Александър Исак. Мениджърът на национала вече се срещна с ръководството на Левски и предоговори условията за евентуален трансфер на крилото. Според информацията минималната цена, която столичани ще изискват за подписа на Марин Петков, е 1,3 милиона евро, като в бъдещ договор може да бъде включен и процент за клуба при следваща продажба.

