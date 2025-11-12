Най-важните новини за деня: 12 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 12 ноември 2025 г.

РАДЕВ НАЛОЖИ ВЕТО НА "30-СЕКУНДНИТЕ" ПРОМЕНИ ЗА ОСОБЕНИЯ УПРАВИТЕЛ НА "ЛУКОЙЛ"

Президентът Румен Радев наложи вето върху приетите на 7 ноември промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които дават разширени правомощия на т.нар. особени търговски управители . Държавният глава върна текстовете за ново обсъждане с мотиви, че те подкопават правовия ред, противоречат на европейски норми и създават висок риск за публичните финанси.

РУМЕН РАДЕВ ДОПУСНА, ЧЕ НАРОЧНО СЕ ПРАВИ КРИЗА С ГОРИВАТА - ЗА ДА СПЕЧЕЛИ НЯКОЙ

Оправданията на управляващите, че чакат обнародването на приетите от тях промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за да защитят обществения интерес чрез назначаването на особен търговски управител (ОТУ), са несъстоятелни. Това написа президентът Румен Радев в профила си във Facebook по повод промените в закона заради американските санкции срещу "Лукойл".

УПРАВЛЯВАЩИТЕ СА ГОТОВИ С ОСОБЕН УПРАВИТЕЛ В "ЛУКОЙЛ" (ВИДЕО)

Управляващите са готови с особен управител в "Лукойл". Това стана ясно от думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента след последните законодателни промени, които дават възможност особеният управител да има пълен контрол върху активите на рафинерията в Бургас, включително правото да ги продава. Припомняме, че законът беше прокаран с бързина, невиждана дори за кризисни ситуации, само часове след като Министерството на финансите на САЩ отхвърли сделката за активите на "Лукойл" с швейцарската компания Gunvor, определяйки я като "марионетка на Кремъл".

ЩЕ ИМА ЛИ ГОРИВА И ДО КАКВО ВОДИ НАПРЕЖЕНИЕТО С “ЛУКОЙЛ”: ПЕТКО ПЕТКОВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Българите са емоционално свързани със своите автомобили и ако се преповторят рефлексите от миналото, това като народ ни влияе. Не мисля, че кризата с “Лукойл” обаче може да свали правителството. Това заяви в предаването "Студио Actualno" изпълнителният директор на “Галъп Интернешънъл Болкан”, социологът д-р Петко Петков, коментирайки дневния ред на парламента и кабинета.

"УПРАВЛЯВАЩИТЕ СИ ИГРАЯТ С ОГЪНЯ, "ЛУКОЙЛ" МОЖЕ ДА НИ СТРУВА СКЪПО": АТАНАС АТАНАСОВ ПРЕД АCTUALNO (ВИДЕО)

"Това, което се случва с "Лукойл", е игра с огъня. Законът, който приеха, е юридически нонсенс и може да има сериозни последици за държавата, включително арбитражи и финансови щети. Управляващите действат без план и без оценка на риска." Това заяви лидерът на ДСБ и съпредседател на "Продължаваме промяната - Демократична България" Атанас Атанасов в интервю за Студио Actualno.

ТАЙНАТА НА НСО В ДЖОБА НА ВСЕКИ: КАК ПРОБИТА СИСТЕМА ПОЗВОЛЯВА ВСЕКИ ДА УПРАВЛЯВА СВЕТОФАРИТЕ НА СОФИЯ

Цъкаща бомба е заложена за една от най-критичните системи на столицата – тази за управление на трафика. Всеки със елементарни технически познания и устройство, което може да се поръча онлайн, е в състояние да манипулира светофарните уредби, създавайки предпоставки за колосални задръствания или дори тежки катастрофи. Това не е сценарий от филм, а реална заплаха, потвърдена от кмета на район "Средец" Трайчо Трайков и подкрепена от шокиращи разкрития от вътрешен одит на самата Столична община.

СОФИЯ СЕ ГОТВИ ЗА ЕВРОТО: ЦЕНАТА НА БИЛЕТА Е ЯСНА, НО КОЛКО ЩЕ ПЛАЩАМЕ ЗА ПАРКИРАНЕ?

Колко ще струва билетът за автобуса и колко ще плащаме за платено паркиране в София след въвеждането на еврото? Това са въпроси, които вълнуват хората, които използват ежедневно градския транспорт или паркират в синя и зелена зона. Месец и половина преди приемането на единната европейска валута единодушие има само за цената на билетите за градския транспорт. Столичният общински съвет (СОС) обаче все още не е взел окончателно решение за цените за платеното паркиране.

20 000 ЛЕВА ОТГОРЕ ЗА 3 МЕСЕЦА. ИЛИ 30 000? ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ С ОБЯСНЕНИЯ ЗА ПРЕМИИТЕ В СМЕТНАТА ПАЛАТА

Да, председателят на Сметната палата е получил 113 257 лева премии през 2024 година. Но не всички съм ги получил аз – аз съм взел 24 280 лева, защото не бях председател през цялата 2024 година. Тези пари съм ги дарил, ще разберете за какво. Това заяви сегашният председател на Сметната палата Димитър Главчев, който беше и служебен премиер, зае и поста външен министър миналата година. Бонусът му в Сметната палата през 2024 година е за първото тримесечие, останалите пари от 113-те хиляди лева ги е взела Горица Грънчарова-Кожарева. А Главчев каза пред bTV, че не взел и стотинка премия, докато е бил служебен премиер и служебен външен министър.

КОЙ ОПРЕДЕЛЯ БОНУСИТЕ ЗА МИЛИОНИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ИМА ЛИ ТАВАН НА НАХАЛСТВОТО?

След като станаха ясни размерите на скандалните бонуси на шефовете на служби, дирекции и регулаторни органи в държавната администрация, проверка на Actualno.com показа откъде идват решенията за това кой определя размерите на многомилионните подаръци.

ОКОНЧАТЕЛНО: СЛЕД 7 ДЕКЕМВРИ ПРОКУРОР ТАЛЕВА НЯМА ДА РАЗСЛЕДВА САРАФОВ

Даниела Талева от 7 декември няма да е прокурор, разследващ главния прокурор и/или неговите заместници, поради изтичане на мандата ѝ. Това решение взе единодушно със седем гласа "за" днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), предава БТА. След 7 декември Талева ще се върне на старата си позиция - съдия в Софийския градски съд. На нейното място като “ad hoc” прокурор следва да бъде избран друг съдия на случаен принцип. Припомняме, че на 18 октомври 2023 г. ВСС назначи Даниела Талева за разследващ главния прокурор. Решението бе взето с шест глава "за", нямаше против.

"САРАФOFF! СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ!": "ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ" И МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ ЗАЕДНО НА ПРОТЕСТ В СОФИЯ (ВИДЕО)

В центъра на София се провежда пореден протест, организиран от Инициативата "Правосъдие за всеки". Демонстрацията пред Съдебната палата отново е под надслов "САРАФOFF! Свобода и справедливост!". Към него се присъединяват и младите лекари и медици от инициативата "Бъдеще в България", както и членовете на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница, който подаде оставка.

ГЕОРГИ ТОШЕВ: ПОЛИТИЦИТЕ СА ОТ КОМИКС, ТЕЛЕВИЗИИТЕ ПЪЛНЯТ КВАДРАТЧЕТА (ВИДЕО)

Не бих направил филм за български политик. Стамболов го няма. Харесвам Петър Стоянов - направих филм за него. Мисля, че за него ще се кажат добри думи след време. От съвременните политици не припознавам никого. Моето доверие е доста загубено в българския политически елит. Няма сложни личности, ясни са, те са като персонажи от комикс, а за да си посветиш времето да направиш филм, трябва да имаш сложен персонаж.

ХАРКОВ, НИКОЛАЕВ, ОДЕСА: ПУТИН ИСКА ДА ПОДЧИНИ УКРАЙНА НА ТРИ ЕТАПА. МРАЧНИ ОЦЕНКИ ЗА ПРЕНЕБРЕГВАН ДОСЕГА СЕКТОР НА ФРОНТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Трагичната ирония на последните девет месеца от войната в Украйна е, че докато международните дискусии бяха доминирани от перспективите за преговори и прекратяване на огъня, Русия засили интензивността на боевете. На фронта, както и с ударите си от далечно разстояние по украинските градове, Кремъл се стреми да сломи украинската съпротива. Украйна е отворена за преговори, но неуспехът на партньорите ѝ да окажат натиск върху Москва позволи на диктатора Владимир Путин да печели време, за да промени фактите на място.

"ПОСЕЙДОН": ЛОВЕЦЪТ НА ПОДВОДНИЦИ, С КОЙТО ГЕРМАНИЯ ЩЕ БОРИ РУСИЯ В АТЛАНТИКА

Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус лети до правителственото летище в Берлин с хеликоптер, тъй като му предстои да се качи за първи път в новия стратегически самолет на германската армия, съобщи Augsburger Allgemeine Zeitung.