Левски мачка у дома! "Сините" са все по-близо до Шампионската лига по волейбол

Българският шампион Левски победи хърватския Мурса Осиек с 3:0 (25:18, 25:21, 26:24) в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Преди седмица "сините" победиха с 3:2 и като гости и се класираха за плейофите на турнира.

Тимът на Николай Желязков започна с по-голямо самочувствие мача и поведе още в началото. Българите дръпнаха със 7:4, а след това и с 14:8. Най-голямата разлика бе при 22:15 и в края при 25:18, като последната точка за домакините дойде след сбъркан сервис на Карло Яковац.

Във втората част Левски бе още по-убедителен. "Сините" поведоха с любимия за феновете резултат 7:2, а след това и 19:10. Хърватите съкратиха разлика до три точки, но с мощна атака на Гордан Люцканов Левски затвори гейма при 25:21

Третият гейм бе най-оспорван, като Мурса Осиек поведе с 4:0. Почти през цялата част гостите водеха, като Левски изравни едва при 21:21, но хърватите отново направиха две поредни точки. Левски отново изравни и първи стигна до мачбол при 24:23, но хърватите изравниха. Левски спечели мача с 3:0 след успешна блокада на капитана Светослав Гоцев.

За най-полезен играч в мача бе избран швейцарският диагонал Юлиан Вайзик, който реализира 14 точки. Гордан Люцканов добави 10, а Лазар Бучков завърши с 8. Лео Андрич от тима на Осиек бе най-резултатен в мача с 15 точки.