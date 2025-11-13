Любопитно:

Везенков помогна на Олимпиакос за разгром в Евролигата

Отборът на Олимпиакос, с Александър Везенков в състава си, победи гостуващия Жалгирис (Литва) с 95:78 (28:14, 22:22, 24:17, 21:25) в мач от 10-ия кръг на Евролигата.

Българският национал се разписа с 14 точки, 8 борби и 2 асистенции за 28:30 минути на паркета. Гръцкият тим доминираше от началото до края на двубоя и спечели убедително.

Най-резултатен за успеха на Олимпиакос беше Тайлър Дорси с 30 точки, а Никола Милутинов вкара 16. За Жалгирис 15 точки наниза Силвен Франсиско, 13 реализира Моузес Райт.

В други срещи от турнира Байерн Мюнхен (Германия) загуби домакинството си на Барселона (Испания) със 74:75 (15:20, 17:23, 25:18, 17:14), а Армани Милано (Италия) надделя над АСВЕЛ Вильорбан (Франция) с 80:72 (18:9, 22:23, 16:19, 24:21).

Джем Юмеров
